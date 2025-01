Novo vírus HMPV se espalha na China: especialistas destacam riscos

O novo vírus respiratório, denominado HMPV (Metapneumovírus Humano), está gerando preocupação na China e em outros países devido à sua rápida disseminação. A doença causa sintomas respiratórios semelhantes aos da gripe e do coronavírus.

Embora adultos geralmente apresentem quadros leves, crianças e idosos estão mais vulneráveis a complicações graves. Segundo o neurocientista Dr. Fabiano de Abreu Agrela, membro da Royal Society of Medicine no Reino Unido, há muito a ser investigado sobre o impacto desse vírus no corpo humano e na sociedade.

Maior atenção às crianças e jovens

Tradicionalmente, doenças respiratórias causavam maior preocupação em idosos, mas o HMPV está mostrando um impacto significativo em crianças. “O foco mudou. Agora, precisamos dar mais atenção também às crianças e jovens, especialmente os menores de 14 anos, que estão entre os mais afetados pelo HMPV. Isso exige uma abordagem preventiva e educacional mais robusta”, destacou Dr. Fabiano.

Necessidade de mais estudos sobre novo vírus

O especialista aponta que o conhecimento atual sobre o HMPV ainda é limitado, o que reforça a necessidade de mais pesquisas científicas. “Embora o vírus já fosse conhecido na comunidade científica, sua disseminação rápida em surtos como este exige mais estudos detalhados sobre sua biologia, transmissão e impacto no organismo. Só assim poderemos desenvolver estratégias eficazes de controle e tratamento”, explicou.

Prevenção e origem dos surtos

O aumento de surtos respiratórios na China também levanta questionamentos sobre a prevenção e possíveis causas. “É fundamental que a China não apenas reforce seu sistema de monitoramento, mas também investigue profundamente os motivos pelos quais estamos vendo tantos surtos de doenças respiratórias. Isso inclui questões ambientais, urbanização descontrolada e a possibilidade de mutações que aceleram a transmissão dos vírus”, afirmou o especialista.

Ele ainda enfatiza a necessidade de uma política global de cooperação: “Prevenir surtos como o do HMPV requer um esforço conjunto entre governos, pesquisadores e profissionais de saúde. Não é uma questão de um único país, mas de saúde pública mundial.”

Impactos neurológicos do HMPV

Com sua experiência em neurociências, Dr. Fabiano explica que vírus respiratórios como o HMPV podem ter impactos além dos sintomas clássicos, incluindo efeitos neurológicos. “Embora ainda não haja estudos específicos sobre o HMPV e o cérebro, sabemos que vírus respiratórios podem desencadear inflamações no sistema nervoso, potencialmente levando a sintomas como névoa mental, dificuldades de memória e até mesmo fadiga crônica, como vimos em outros casos, incluindo a COVID-19. Essa possibilidade precisa ser investigada com seriedade”, afirmou.

Sobre o vírus e seus sintomas

Como licenciado em Biologia, Dr. Fabiano também reforça a necessidade de conscientização sobre os sintomas e prevenção do HMPV. “Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar, especialmente em casos graves. Para as crianças, a infecção pode evoluir para bronquiolite e pneumonia. Reforçar hábitos de higiene, como lavar as mãos e usar máscaras em situações de risco, continua sendo uma estratégia eficaz para reduzir a transmissão”, concluiu.

Com o surto do HMPV em pleno desenvolvimento, autoridades e especialistas reforçam a importância de monitoramento, prevenção e pesquisa para conter o avanço dessa nova ameaça à saúde global.

