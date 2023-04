Nubank bate 80 milhões de clientes na América Latina

O Nubank, uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo, chegou ao marco de 80 milhões de clientes na primeira semana de abril de 2023*, considerando as operações no Brasil, México e Colômbia.

A operação brasileira encerrou o mês de março com crescimento de 31,5% em 12 meses, chegando a mais de 75,2 milhões de clientes, incluindo o segmento de PMEs (Pequenas e Médias Empresas). O número de empreendedores com conta PJ do Nubank superou 2,7 milhões, o que corresponde a um salto de mais de 66% em um ano.

Os primeiros três meses de 2023 representaram também grande avanço do Nu México e Nu Colômbia, que juntos somaram mais de 3,8 milhões de clientes — alta de 66% no período de um ano. Estas duas operações do Nubank iniciaram a diversificação do portfólio de produtos para além do cartão de crédito com a implementação da Cuenta Nu, que já começou a ser disponibilizada gradativamente à base mexicana, enquanto o Nu Colômbia segue trabalhando no desenvolvimento de novos serviços financeiros.

“Adicionamos cerca de 5 milhões de clientes à nossa base em pouco mais de um trimestre, sempre com grande contribuição da operação brasileira e cada vez mais aderência de mexicanos e colombianos. A marca de 80 milhões de usuários revela a eficiência operacional e a capacidade do Nubank em equilibrar a expansão global e diversificação de portfólio para termos cada vez mais clientes engajados”, destaca David Vélez, CEO e fundador do Nubank.

“Este crescimento é naturalmente revertido em aumento de receita por cliente, estruturado em três pilares para o desenvolvimento de nossos produtos: gestão financeira, objetivos transacionais e investimentos. A partir da premissa de que o dinheiro envolve todos os aspectos da vida de uma pessoa, estamos criando, em nível global, uma nova categoria entre as fintechs, que pode ser descrita como ‘Money Platform’, uma plataforma tecnológica que tem como objetivo que o cliente veja a otimização do dinheiro em seu próprio benefício”, complementa.

Brasil: novos produtos de crédito e crescimento da base investidora

Em meio ao crescimento da base, o Nubank viu seu número de clientes investidores no Brasil aumentar 130% no comparativo entre o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2022. Já são mais de 9,2 milhões de usuários ativos em investimentos, o que coloca a companhia como a maior plataforma 100% digital de investimentos em toda a América Latina. O salto em ativos sob custódia foi de cerca de 36%, chegando a mais de R$ 47,6 bilhões em um ano.

Durante o primeiro trimestre de 2023, o Nubank ampliou sua estratégia de crédito com mais um passo nos testes do NuConsignado, o programa de empréstimos consignados da companhia. Atualmente, o produto está sendo disponibilizado gradativamente para a base de clientes servidores públicos federais para potencializar a oferta de crédito sustentável para o negócio e engajar ainda mais uma parcela significativa da base de clientes. De acordo com um levantamento interno, mais de 30% do volume financeiro de crédito consignado, seja no âmbito público ou privado, no mercado brasileiro é movimentado por clientes que já possuem relacionamento com o Nubank.

A companhia também avança na concessão de crédito colateralizado. A mais recente é o Nu Limite Garantido, o primeiro passo do Nubank para aumentar limite de cartão de crédito a partir de diferentes investimentos. Em novembro do ano passado, anunciou uma primeira versão de empréstimo colateralizado em que a garantia vem de aplicações de clientes elegíveis ao empréstimo pessoal na função Resgate Planejado, cujos valores seguem rendendo.

*O total de clientes no fechamento do primeiro trimestre de 2023 foi de 79,1 milhões — alta de cerca de 33% em 12 meses.

