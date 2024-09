Ostentou arma restrita, ameaçou um, mas caiu logo pra PM

Um tecelão foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no início da noite deste domingo, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a equipe tomou conhecimento de que um indivíduo estaria em um veículo Celta, na cor prata, ostentando uma arma de fogo e que ainda teria ameaçado uma outra pessoa pelo bairro Jd Santa Rita de Cássia.

A equipe, então, iniciou patrulhamento e visualizou um veículo nas características e seu condutor que, ao perceber a presença da equipe, rapidamente tentou entrar na garagem de sua residência, momento em que foi abordado.

Durante a abordagem, constatou-se ser o mesmo indivíduo da denúncia. Ele aparentava estar embriagado devido ao forte odor etílico. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém durante busca veicular, foi localizado embaixo do banco do passageiro um revólver Cal.357 carregado com 08 munições. Questionado a respeito, informou ter concessão de Certificado de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça. Informou, também, que teria mais uma arma de fogo no interior de sua casa, que foi localizada posteriormente pela equipe uma espingarda Cal.12 marca E.R Amantino e dois cartuchos intactos.

Posteriormente foi realizado contato com a vítima a qual informou que o tecelão passou em frente à sua residência com uma arma de fogo em punho e que teria apontado o armamento em sua direção. O filho da vítima também informou que havia sido ameaçado pelo indiciado.

Diante dos fatos, o indiciado, as vítimas e as armas foram apresentadas no Plantão Polícial de Santa Barbara D’ Oeste, onde após os trâmites legais, o tecelão permaneceu preso com base no ART. 16 da lei 10.826/03 porte ilegal de arma de fogo.