Diego reaparece e faz campanha de rua na Cidade Jardim

O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai reapareceu nesta campanha eleitoral e foi flagrado conversando com populares na região da Cidade Jardim, onde sempre foi muito bem votado.

Nadai tem como foco principal este ano eleger sua irmã, Thalita, como vereadora. Ela está no PDT e tem ao menos 5 concorrentes fortes na disputa por 2 ou 3 vagas.

Ele foi flagrado por uma moradora do bairro e respondeu todo sorridente.

Diego e história

DDN tinha se tornado a pessoa mais votada da história de Americana em 2012 com 72.942 votos. Ele só foi batido até hoje pelo sucessor Omar Najar (MDB)- e duas vezes. Em 2014, ON fez 91.266 votos e repetiu a vitória em 2016 já na eleição regular com 84.879 votos.

