O time de herdeiros candidatos a vereador em Sumaré tem hoje três nomes detectados pelo NM.

O vereador Rai do Paraíso (Republicanos) é irmão do vice-prefeito e candidato Henrique. Outro irmão de candidato a prefeito é Wellington Souza, irmão do candidato do PT Willian Souza (Soma), que deixa a Câmara para buscar ser o novo prefeito da cidade.

Leia + sobre política regional

Herdeiros e sobrenomes

Além dos candidatos a vereador, o novo herdeiro que busca lugar ao sol é o candidato do governo Eder Dalben, que era Eder Ruzza mas agora passou a usar o sobrenome do prefeito e do deputado estadual para tentar decolar na campanha.

O começo do projeto falhou na cidade, com mais da metade do grupo Dalben (e partidos) indo para os agora adversários Henrique e Willian.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP