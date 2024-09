Após o bloqueio da plataforma X pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, como ficará a situação da Starlink no Brasil?

Qual o impacto que pode gerar no país, visto que é maior operadora de internet via satélite no território.

✔️ Em poucos anos, a Starlink se tornou a maior operadora de banda larga via satélite no Brasil, dominando um mercado com 471 mil acessos.

Starlink no Brasil

✔️ Os seus serviços já conectam mais de 250 mil clientes no Brasil, indo da Amazônia ao Rio de Janeiro, incluindo empresas, escolas, socorristas e produtores rurais.

Para falar sobre o assunto e realizar uma análise aprofundada trouxemos: Fernando Moulin, Partner da Sponsorb, professor e especialista em negócios, transformação digital e experiência do cliente.