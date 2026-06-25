Ação ocorrida no último sábado (20) resultou na imunização de 14 pessoas

A Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa promoveu no sábado (20/06) uma ação de vacinação contra a gripe (os vírus da H1N1, H3N2 e Influenza B). A campanha, realizada no período da manhã, no CRI (Centro de Referência em Infectologia), teve por objetivo reduzir o risco de complicações, hospitalizações e óbitos. Ao todo, 14 pessoas atendidas pelo órgão foram vacinadas.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica e do Centro de Referência de Imunização (CRI), Paula Mestriner, a imunização atingiu pacientes que não têm disponibilidade de horário para se vacinar durante a semana. “Desde sua inauguração, há dois anos e meio, o CRI vem ampliando os serviços ofertados aos pacientes atendidos. Nossa intenção é recebê-los com carinho e a atenção que merecem”, disse ela.

O CRI está localizado na rua Primeiro de Janeiro, 280, Centro. Funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e conta com especialistas em pneumologia e infectologia e dispensação de medicamentos de referência.