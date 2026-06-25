Partida da seleção brasileira de futebol na próxima segunda-feira, dia 29, será às 14h, mesmo horário das reuniões rotineiras do Poder Legislativo novaodessense

A classificação do Brasil em 1º lugar de seu grupo na Copa do Mundo de Futebol de 2026 após a vitória de ontem por 3 a 0 contra a Escócia fez com que a próxima sessão da Câmara de Nova Odessa ocorra às 9h,e não às 14h como de costume.

A reportagem do Novo Momento questionou sobre o assunto e obteve a confirmação pela Direção Geral do Poder Legislativo. O Brasil espera as definições de hoje entre as seleções da Holanda, Japão e Suécia para saber quem enfrenta pela fase de 16-Avos-de-Final, a primeira etapa do mata-mata da Copa do Mundo.