O presidente Lula anunciou nesta segunda-feira, 22 de junho, o investimento de 700 milhões do Novo PAC Periferia Viva, os recursos serão revertidos para as três maiores comunidades do estado do Rio: a Favela da Maré, o Complexo do Alemão, e a comunidade da Rocinha.

O evento de lançamento foi realizado em Guaratiba, na Zona Oeste. A cerimônia marcou também o início das obras do PAC Jardim Maravilha.

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Na ocasião, o presidente da república recebeu um quadro pintado a mão em sua homenagem do artista Felipe Bragança, por meio da União Pró-Melhoramentos dos Moradores da Rocinha(UPMMR). ” Foi uma demonstração de respeito e reconhecimento ao trabalho do Lula”, conta João Bosco, presidente da Associação de Moradores da Rocinha (UPMMR).

Lula destaca importância de moradores ficarem atentos

“Outra coisa importante é que eu queria que vocês fiscalizassem essas obras. Se vocês não ficarem de olho em pé, se vocês não marcarem a data que nós estivemos aqui… ‘O que está acontecendo depois que esse Lula veio aqui? O que está acontecendo? Alguém está fazendo alguma coisa ou não está fazendo? As obras estão andando ou não estão andando?’. Porque, se vocês não fiscalizarem e não denunciarem pra gente, a gente fica lá em Brasília achando que está tudo maravilhoso”.*Nota na íntegra da UPMMR*

Hoje foi um dia histórico para a Rocinha, a Associação de Moradores da Rocinha esteve presente no lançamento do PAC Periferias, realizado no Jardim Maravilha, levando uma comitiva de lideranças comunitárias para acompanhar este importante momento para o futuro da nossa comunidade. Representando a Rocinha, nosso presidente João Bosco, membros da diretoria e diversas lideranças locais participaram do encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, autoridades federais, estaduais e municipais, acompanhando a assinatura dos investimentos destinados às periferias brasileiras”.

A Associação de Moradores mobilizou e levou representantes de diversas instituições da comunidade, entre elas lideranças culturais, sociais, educacionais e esportivas, reafirmando a força da participação popular e da união em defesa dos interesses da Rocinha.

Nossa principal prioridade continua sendo o saneamento básico. Sabemos que este é um dos maiores desafios da comunidade e uma das mais importantes demandas dos moradores. Investir em saneamento significa preservar vidas, proteger famílias, combater doenças, melhorar a saúde pública e garantir mais dignidade para todos.

No PAC 1, a Rocinha recebeu importantes equipamentos e intervenções. Agora, com o PAC Periferias, seguimos na luta para que o saneamento básico seja tratado como prioridade absoluta.

Parabenizamos o presidente João Bosco pelo trabalho incansável na busca por melhorias para a nossa comunidade e agradecemos a todas as lideranças que estiveram presentes representando o povo da Rocinha neste momento tão importante.