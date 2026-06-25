O presidente Lula anunciou nesta segunda-feira, 22 de junho, o investimento de 700 milhões do Novo PAC Periferia Viva, os recursos serão revertidos para as três maiores comunidades do estado do Rio: a Favela da Maré, o Complexo do Alemão, e a comunidade da Rocinha.
O evento de lançamento foi realizado em Guaratiba, na Zona Oeste. A cerimônia marcou também o início das obras do PAC Jardim Maravilha.
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Na ocasião, o presidente da república recebeu um quadro pintado a mão em sua homenagem do artista Felipe Bragança, por meio da União Pró-Melhoramentos dos Moradores da Rocinha(UPMMR). ” Foi uma demonstração de respeito e reconhecimento ao trabalho do Lula”, conta João Bosco, presidente da Associação de Moradores da Rocinha (UPMMR).
Lula destaca importância de moradores ficarem atentos
“Outra coisa importante é que eu queria que vocês fiscalizassem essas obras. Se vocês não ficarem de olho em pé, se vocês não marcarem a data que nós estivemos aqui… ‘O que está acontecendo depois que esse Lula veio aqui? O que está acontecendo? Alguém está fazendo alguma coisa ou não está fazendo? As obras estão andando ou não estão andando?’. Porque, se vocês não fiscalizarem e não denunciarem pra gente, a gente fica lá em Brasília achando que está tudo maravilhoso”.*Nota na íntegra da UPMMR*
Parabenizamos o presidente João Bosco pelo trabalho incansável na busca por melhorias para a nossa comunidade e agradecemos a todas as lideranças que estiveram presentes representando o povo da Rocinha neste momento tão importante.
Seguiremos acompanhando cada etapa deste processo para garantir que esses investimentos se transformem em obras, melhorias e mais qualidade de vida para quem vive na Rocinha.
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