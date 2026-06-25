Prefeitura acelera conclusão do Campo da Mina e do novo campo society do Jd. Amanda, no Parque Socioambiental do bairro, com previsão de entrega para a próxima semana

As obras da próxima fase a ser entregue no Parque Socioambiental do Jardim Amanda em Hortolândia, avançam rumo à conclusão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Prefeitura de Hortolândia trabalha, nesta semana, em detalhes para finalizar a obra do campo da Mina, que passou por uma revitalização completa, e no acabamento do novo campo society implantado na área de lazer. De acordo com a Secretaria de Obras, a previsão de entrega da próxima etapa é para a primeira semana de julho. O trecho a ser entregue inclui quadra poliesportiva, pista de caminhada, academia ao ar livre e ciclovia. Toda a área recebe paisagismo.

Society Hortolândia

No campo society, as obras se concentram no vestiário, com a finalização do piso e revestimento, construção de bancos de alvenaria e instalação de alambrado. Na área de descanso do parque, a Prefeitura prossegue com a concretagem, instalação de piso intertravado, além do plantio de grama no playground. Nesta semana, também estão em andamento obras de iluminação, com implantação de luminárias LED.

De acordo com a Secretaria de Obras, o novo trecho do parque terá 225 metros de pista de caminhada e 494 metros de ciclovia. O espaço já conta com 2,8 km de pista de caminhada prontas, entregue na primeira fase, em dezembro de 2025. Além disso, há 3,2 km de ciclovias no entorno do parque.

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata). Com o avanço de mais intervenções, que incluem também obras de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.