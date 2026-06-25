Márcio França foi definido hoje como o pré-candidato a vice-governador de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. França está no PSB e vai formar chapa com o PT na cabeça. As vagas do senado ficarão com duas mulheres e ex-ministras como Haddad e o próprio candidato a vice.

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Ex-governador de São Paulo, prefeito, secretário de Estado e também ministro em duas pastas do Governo Federal, ele reúne ampla experiência administrativa e profundo conhecimento dos desafios e das potencialidades do nosso estado.

Marina Silva, pré-candidata ao Senado Federal, já foi senadora, ministra do Meio Ambiente e atualmente é deputada federal por São Paulo.

Simone Tebet, também pré-candidata ao Senado Federal, foi senadora e ministra do Planejamento, com atuação destacada na formulação de políticas públicas e no desenvolvimento do país.

Elogio à chapa, com França vice

“É uma chapa que reúne experiência, capacidade de gestão, compromisso público e uma trajetória marcada por resultados concretos para São Paulo e para o Brasil”, disse Haddad.