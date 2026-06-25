Caso flagrante de lesão corporal e maus-tratos a criança foi registrado no bairro Vila Margarida, em Americana, na noite desta quarta-feira (25)

Marido e mãe violentos- Policiais militares acionados na noite desta quarta-feira (25) para atender a uma ocorrência de briga com agressões físicas entre um casal no bairro Vila Margarida, em Americana, acabaram descobrindo uma criança de apenas 4 anos em situação de vulnerabilidade e os dois acabaram presos.

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A ocorrência de flagrante por lesão corporal e maus-tratos a criança foi registrado por equipes do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) na Rua Professor José da Cunha Raposo por volta das 22h25. Segundo informações, os PMs foram chamados para atendimento de ocorrência de desinteligência entre casal.

Marido bateu, ela chamou a polícia

Conforme as informações oficiais, a mulher relatou ter sido agredida por seu companheiro, apresentando escoriações no joelho e na mão. Na residência também se encontrava o filho do casal, de 4 anos de idade, que teria presenciado as agressões.

Durante a averiguação, a equipe policial constatou que a criança estava em situação de vulnerabilidade, com as roupas sujas e odor de urina. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde a Autoridade Policial tomou ciência da ocorrência e determinou o registro dos crimes de lesão corporal e maus-tratos, permanecendo os envolvidos à disposição da Justiça.

Em razão da condição de vulnerabilidade constatada, o Conselho Tutelar foi acionado e ficou responsável pelos cuidados da criança.