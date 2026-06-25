O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou as obras de revitalização da Praça Antônio Faé, na Vila Jones, nesta segunda-feira (22). O espaço, localizado entre a Avenida Campos Sales e as ruas Dom Barreto e Florindo Cibin, recebeu uma série de melhorias estruturais com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e acessibilidade aos moradores da região. As intervenções foram executadas pela Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Meio Ambiente.

“É uma grande alegria ver a transformação da Praça Antônio Faé saindo do papel e virando realidade para as famílias dessa região e para a comunidade da Paróquia do Senhor Bom Jesus. Estamos entregando o espaço público para a população com muito mais conforto e dignidade. Nosso compromisso é continuar investindo nos bairros para transformar Americana em uma cidade cada vez melhor para se viver”, destacou o prefeito Chico.

A praça recebeu revitalização do calçamento com aplicação de concreto estampado, modernização do sistema de iluminação pública com LED, novo mobiliário urbano (bancos e lixeiras), podas de árvores e paisagismo. As obras contaram com investimento de aproximadamente R$ 700 mil em recursos próprios.

“Esse é mais um passo importante que damos para levar bem-estar e lazer para os moradores. Esse espaço revitalizado valoriza a região e incentiva a convivência e o encontro das famílias. O trabalho em equipe da nossa administração segue firme para trazer melhorias reais e humanizar as áreas públicas do nosso município”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Espaço

A revitalização do espaço proporciona benefícios diretos à população, aliando infraestrutura urbana e segurança pública. A substituição da iluminação melhora a visibilidade e contribui para a segurança na região, enquanto o novo calçamento garante acessibilidade adequada para pedestres. Com essas intervenções, o município otimiza o uso do espaço público para o lazer e convivência das famílias.

“Trabalhamos focados em transformar este espaço e garantir que a população receba uma área pública totalmente renovada e segura. É uma satisfação enorme ver o resultado final de um projeto que valoriza a nossa cidade e traz melhorias diretas na infraestrutura, proporcionando mais conforto e mobilidade para todos os moradores”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Essa revitalização traz uma nova vida para a região, criando um ambiente muito mais agradável, acolhedor e propício para o lazer. Cuidar e preservar esses espaços públicos é fundamental para o bem-estar coletivo, e ficamos muito felizes em entregar um local harmonioso que com certeza será muito aproveitado pelas famílias”, acrescentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales.

Também estiveram presentes na cerimônia o vereador Lucas Leoncine, o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fábio Renato de Oliveira.