A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro gravou um vídeo longo para dizer que foi atacada e até humilhada pelo enteado Flávio Bolsonaro após uma crise no processo eleitoral do PL no Ceará.
Michele falou em seu favor que organiza o partido em boa parte do país, tendo aumentado a presença feminina como presidente do PL mulher desde 2024.
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Ela também disse que seria melhor nem ter ligado para Flávio. As rugas entre Michele e os filhos mais velhos de Bolsonaro montam desde o começo do mandato do ex-presidente.
O filho Carlos era o maior antagonista de Michele até este ano, mas agora ela publicamente abriu o fogo com a Flavio.
Vídeo- Michelle Bolsonaro fala ter sido apunhalada
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