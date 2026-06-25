O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregaram nesta quarta-feira (24) o Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, estrutura que representa uma transformação na Saúde Pública do Município.

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Na ocasião, foi confirmado um investimento de R$ 2 milhões do Governo do Estado no Cidade Saúde. Os recursos são destinados à compra de equipamentos para realização de exames como densitometria óssea, tomografia de coerência óptica e aparelhos para a realização de procedimentos oftalmológicos, incluindo cirurgias de catarata. Essa parceria torna o Cidade Saúde uma referência regional, com atendimento ampliado para outros municípios.

Tarcísio também anunciou um repasse de R$ 1 milhão à Santa Casa de Misericórdia do Município. A verba será utilizada para a finalização das obras dos dez novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátricos do Hospital Santa Bárbara.

Falou Piovezan

“Hoje é um dia muito especial, recebendo mais uma vez o nosso governador Tarcísio, junto do vice-prefeito Felipe Sanches, para a inauguração do Cidade Saúde, um equipamento tão importante para a nossa cidade, que vai dobrar a nossa capacidade de atendimento e melhorar os serviços que são ofertados para os barbarenses. E celebramos também mais um convênio com o Estado, que vai permitir atendimento regional”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o Cidade Saúde é a maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste.

O investimento total é de R$ 25 milhões, provenientes de recursos próprios do Município, destinados à construção de um prédio de quatro andares, 3,6 mil metros quadrados de área construída e com 28 consultórios ampliados. Ao todo, foram 36 meses de obras.

“É muito legal saber que agora temos um equipamento que presta assistência integral. Um local onde a pessoa vai ter atendimento especializado e poderá fazer o diagnóstico, o exame, o tratamento, a cirurgia e ainda ter a dispensação do medicamento, tudo num único local. Isso é conforto, amparo, é sinal de excelência na gestão. Você, Rafael, está fazendo uma gestão excelente junto de seu time, junto do vice-prefeito Felipe Sanches, com seu secretário. Só temos que bater palmas e prestigiar, e é isso que estamos fazendo aqui”, elogiou o governador Tarcísio de Freitas

O complexo reúne setores estratégicos da Saúde Municipal, como Centro de Especialidades, Central de Regulação, Vigilância em Saúde e Farmácia Municipal, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo a integração dos serviços. Cerca de 300 pessoas vão trabalhar no local.

A estrutura abrange consultórios de especialidades, salas de enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião e setor administrativo.

O Cidade Saúde também conta com geração de energia por meio de placas fotovoltaicas, o que representa uma economia estimada de cerca de R$ 180 mil por ano. Além disso, o projeto inclui iluminação e ventilações naturais, lâmpadas de LED e sistema de ar-condicionado, garantindo conforto aos usuários e profissionais.

“O Cidade Saúde é resultado de um trabalho de planejamento, responsabilidade e compromisso da gestão do prefeito Rafael Piovezan com a população. Estamos entregando uma estrutura concebida para ampliar o acesso, qualificar o atendimento e integrar serviços em um único espaço. Este equipamento representa um legado para Santa Bárbara d’Oeste e demonstra que, com gestão eficiente e investimentos assertivos, é possível transformar a realidade da Saúde e oferecer mais dignidade e cuidado às pessoas”, afirmou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

Serviços do Cidade Saúde

O Cidade Saúde contará com consultas integradas, por meio das chamadas OCIs (Ofertas de Cuidados Integrados), bem como mutirões de exames e procedimentos, incluindo cirurgias de pterígio e catarata e nasolaringoscopias, entre outras ações voltadas à redução das demandas reprimidas no Município.

Outro avanço importante é a ampliação dos atendimentos oftalmológicos, que passam a contar com estrutura moderna, maior número de consultórios e equipamentos atualizados, proporcionando mais capacidade de atendimento e maior efetividade nos serviços prestados.

A rede de cuidados também foi fortalecida com a criação do Ambulatório de Ostomia e do Ambulatório de Feridas, além da implantação de novos serviços como os de grupos educativos voltados à obesidade infantil e ao diabetes tipo 1.

Outro diferencial é a implantação do Centro de Procedimentos Ambulatoriais, ampliando o acesso da população a procedimentos odontológicos, dermatológicos, urológicos e pequenas cirurgias. A unidade também tem farmácia integrada, permitindo que o paciente retire alguns dos medicamentos prescritos no próprio local.

A expectativa é de realização de 12 mil a 13 mil procedimentos mensais, consolidando um modelo de atenção mais eficiente, integrado e alinhado às diretrizes do SUS.

Homenagem

O Cidade Saúde leva o nome da ex-secretária de Saúde Lucimeire Cristina Coelho Rocha, que comandou a pasta de 2016 até seu falecimento, em 2024. Durante o evento desta quarta-feira, houve uma homenagem aos familiares dela, que participaram do descerramento da placa de inauguração do complexo.

Formada em Serviço Social pelo Unisal (Centro Universitário Salesiano), Lucimeire era especialista em Gestão Pública em Saúde pela Faculdade de Medicina de São Paulo e especialista em Regulação em Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês.

Era servidora pública concursada no Município desde 1999, atuando como assistente social da Saúde, coordenadora do Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, do Serviço Social da Saúde, do Centro Médico de Especialidades e da Central de Regulação Municipal, além de diretora de Gestão Estratégica em Saúde e secretária de Saúde.

Lucimeire teve uma carreira marcada pelo comprometimento e dedicação, sendo uma defensora ativa do SUS (Sistema único de Saúde) e dos seus representantes. À frente da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, desempenhou um papel fundamental na implementação de políticas e programas voltados para o bem-estar da população.

Além de sua atuação local, Lucimeire também foi uma representante ativa dos gestores da CIR (Comissão Intergestores Regional) Metropolitana de Campinas junto ao COSEMS/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), onde também atuou como diretora, sendo protagonista no desenvolvimento e fortalecimento da Saúde em âmbito regional.

Lucimeire faleceu em 14 de janeiro de 2024, aos 48 anos, e agora dá nome à maior estrutura de Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste, a partir de uma lei de autoria do prefeito Rafael Piovezan.

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