Um terremoto massivo atingiu a Venezuela esta quarta-feira. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirma que pelo menos 164 pessoas morreram e outras 971 ficaram feridas, após os fortes tremores de terra que atingiram o país na noite de quarta-feira (24).

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A costa norte da Venezuela foi atingida, na quarta-feira, por dois dos maiores terremotos a afetar o país em mais de um século. Autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar.

Os tremores foram sentidos em todo o país, na vizinha Colômbia e no Brasil. No Brasil, os tremores foram sentidos mais na região norte, na Amazônia (Manaus, Santarém e Belém).

Vídeo- terremoto atinge Venezuela

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