Você quer atuar no setor de Educação? O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia, órgão da Prefeitura, divulga 120 vagas de emprego. Dessas, 110 são temporárias pelo período de 365 dias para o cargo de agente de organização escolar.

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Há ainda 10 vagas para ajudante de pintor (confira quadro abaixo). As vagas são em Hortolândia.

Quem se interessou por alguma dessas vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil do governo federal (CLIQUE AQUI).

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se presencialmente às vagas, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

1º ENCONTRO MENSAL DE EMPREGO

Em paralelo à captação de vagas feita pelo PAT, a Prefeitura implementa outras ações para impulsionar a geração de trabalho formal. Uma das ações é a primeira edição do Encontro Mensal de Emprego, que será nesta sexta-feira (26/06), no Paço Municipal.

O evento terá a participação de cinco empresas da cidade, que juntas vão disponibilizar 180 vagas de emprego.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 120 vagas de emprego

divulgadas pelo PAT de Hortolândia: