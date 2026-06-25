O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, HM Americana, está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas efetivas (CLT) para os cargos de assistente social, farmacêutico, técnico de enfermagem e enfermeiro para o setor de Hemodiálise.

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Entre os requisitos gerais estão a comprovação da formação exigida para cada função, experiência profissional na área e disponibilidade para atuar em regime de escala, incluindo finais de semana e feriados.

Os editais com todas as informações sobre requisitos, atribuições, etapas do processo seletivo e cadastro de currículo estão disponíveis nos links abaixo:

Vagas HM Americana

Edital 16/2026 – Farmacêutico(a) (Diurno)

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3422144

Edital 16/2026 – Assistente Social (Folguista)

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3424068

Edital 17/2026 – Enfermeiro de Hemodiálise

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3427502

Edital 17/2026 – Técnico de Enfermagem (Diurno)

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3433902

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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