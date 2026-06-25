Bruna Viola dá início aos lançamentos de “Improvável 2” no dia 25 de junho, quando chega às plataformas digitais o primeiro EP do novo audiovisual gravado em Maringá (PR).

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Reunindo releituras de clássicos sertanejos e a inédita “Não Tô Te Cobrando”, o projeto reforça a proposta que conquistou o público na primeira edição: explorar diferentes influências musicais sem abrir mão das raízes que marcaram a trajetória da cantora.

Conhecida nacionalmente por sua ligação com a viola caipira e pela valorização da música sertaneja de raiz, Bruna volta a mostrar sua versatilidade em um repertório que passeia por diferentes gerações do gênero. Em “Improvável 2”, a artista revisita canções que fazem parte da memória afetiva do público e abre espaço para novas histórias por meio de músicas inéditas.

“Esse projeto tem muito a ver com a liberdade que encontrei para cantar músicas que gosto, que fazem parte da minha história e também apresentar coisas novas para quem acompanha meu trabalho. O ‘Improvável’ me permite explorar outras referências sem deixar de lado minhas raízes, e isso torna tudo ainda mais especial”, comenta Bruna.

O EP reúne dois medleys que homenageiam diferentes gerações da música sertaneja. O primeiro traz os sucessos “Acidente de Amor”, “O Campeão (Doente de Amor)”, “Pinga Ni Mim” e “Bica D’Água”, enquanto o segundo revisita “Arrependida”, “Triste Aniversário” e “Roupa de Lua de Mel”, canções que seguem presentes na memória afetiva dos fãs do gênero.

A novidade do repertório é “Não Tô Te Cobrando”, composição de Morokuma, Joy e Rene Rocha. A faixa inédita chega como destaque deste primeiro lançamento e reforça a proposta do projeto de equilibrar referências tradicionais com músicas inéditas.

Gravado para cerca de 300 convidados em uma atmosfera intimista, “Improvável 2” dá continuidade ao conceito apresentado na primeira edição do projeto. O cenário acolhedor da Cidade Aruna contribuiu para a proximidade entre artista e público.

Com mais de duas décadas de carreira, Bruna Viola consolidou seu nome como uma das principais representantes da música sertaneja no país. Vencedora do Grammy Latino pelo álbum “Melodias do Sertão”, a cantora segue ampliando suas possibilidades artísticas sem deixar de lado a viola e as raízes sertanejas que acompanham sua trajetória. Em “Improvável 2”, essa essência ganha um repertório que une tradição, personalidade e liberdade musical.

Sobre Bruna Viola

A paixão pela música sertaneja raiz cresceu junto com Bruna Viola, que aos 10 anos ganhou a sua primeira viola e logo já participava de encontro de violeiros. Completando 21 anos de carreira em 2025, a cantora vem se consolidando como um dos grandes nomes da música sertaneja.

Ganhadora da 18ª edição do Grammy Latino com o álbum Melodias do Sertão, gravado no Villa Country, ela levou o prêmio na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras. Em 2022, além dos projetos musicais, Bruna estreou como protagonista nas telonas com o filme Sistema Bruto, uma comédia de ação do cinema nacional.

Bruna Viola percorre o Brasil com seu show, levando no repertório grandes sucessos como “Bença” e “De Cuiabá pro Brasil”, parceria com João Carreiro, músicas que já se consolidaram como destaque em sua carreira e caíram no gosto do público.

Além deles, estão entre os seus principais sucessos “Se você voltar”, com a participação de César Menotti e Fabiano, “Você não sabe”, que integrou a trilha sonora da novela das 9 da TV Globo O Outro Lado do Paraíso, “Quem é que não gosta”, um feat com Bruno e Barreto, “Tô fazendo falta” e “Moda da pinga (Marvada pinga)”, regravação da canção de Inezita Barroso, grande inspiração para a artista. Também se destacam “Amor simprão”, em parceria com Paula Fernandes, e “Vida”, lançada em 2024 com participação de Chitãozinho e Xororó.

Nos últimos anos, Bruna tem mostrado ao público novos lados de seu trabalho, sem abrir mão da viola e das raízes sertanejas que acompanham sua trajetória. Esse movimento ganhou força com o projeto audiovisual Improvável, criado para reunir canções inéditas, releituras e repertórios que refletem sua relação com diferentes estilos musicais. A iniciativa reforça a versatilidade da cantora e sua capacidade de transitar por novos caminhos mantendo a essência que a consagrou como uma das vozes mais importantes do sertanejo brasileiro.

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