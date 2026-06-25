Personagem folclórico da política barbarense, Leandro ‘Lau’ Silva dessa vez decidiu apoiar o empresário Ricardo Molina (Republicanos) para deputado estadual. E também quis ‘dar uma moral’ ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no lançamento do Cidade Saúde esta quarta-feira.

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Sempre cotado para sair candidato a vereador, ele ainda nunca disputou a eleição.

Lau e os políticos

Leandro já apoiou e andou com muitos políticos da cidade. Era bastante amigo do ex-prefeito Mário Heins (2009-2012).