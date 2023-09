Paula Fernandes causando na web, agora em espartilho

por causa de fotos publicadas nas redes sociais. Desta vez, ela postou uma roupa com espartilho, realçando a cintura superfina.

6 dicas para viver a menopausa sem neuras

A menopausa ainda é cercada de tabus: muitas mulheres não falam a respeito, por razões que vão do desconhecimento ao medo de revelar a idade. Mas, com o aplicativo da Issviva, ficou mais fácil de passar por essa fase sem neuras!

Menopausa é uma transição bem importante na vida da mulher. É o encerramento do ciclo menstrual e a preparação para uma nova fase, totalmente diferente da que o corpo já está acostumado. E esses novos sintomas, às vezes, podem atrapalhar a vida e a rotina. Muitas mulheres não sabem lidar com a transformação que ocorrerá com o corpo e a mente e passam por isso sozinhas, sem pedir ajuda, sofrendo caladas as consequências dos sintomas.

Trocar figurinhas com as amigas não é a mesma coisa. O apoio de um profissional poderá esclarecer muitas dúvidas. Para ajudar a mulher desde a pré-menopausa, a Issviva, marca 100% dedicada à mulher na menopausa, desenvolveu um aplicativo, cheio de dicas e informações médicas, que vão facilitar no dia a dia dessa nova fase.

6 dicas para viver a menopausa plenamente

1 – Pratique uma atividade física

Qualquer exercício físico libera a endorfina e vários outros hormônios que dão a sensação de bem-estar e prazer. Escolha aquele que mais gosta e inclua na sua rotina diária.

2 – Alimente-se bem

A alimentação balanceada é sempre benéfica, não somente no período da menopausa e, sim, em todos os momentos da vida. Comer de maneira correta auxilia e previne diversas doenças que poderão acarretar sérios problemas no futuro. Beba bastante água, pois a hidratação auxilia em vários processos e, principalmente, no inchaço.

3 – Consulte o ginecologista regularmente

Essa fase é tão importante, que o corpo se transforma para entrar na menopausa. Assim, é preciso estar com a consulta e os exames ginecológicos em dia. Devido à menopausa, a mulher tende a acumular mais gordurinhas na região abdominal. Com isso, ocorre o aumento da pressão arterial, do colesterol, das triglicérides e o aumento dos níveis de glicose. Além da perda de massa óssea, aumentando a chance de osteoporose e outras doenças. Manter as consultas e exames em dia é a melhor dica para passar por todas as fases da menopausa com saúde.

4 – Durma bem

Para ter uma boa noite de sono, é importante que o ambiente esteja apropriado, sem telas ou monitores acessos, como do celular, tv ou computador. O quarto deve estar escuro e em temperatura agradável, e a cama aconchegante. Antes de dormir, evite bebidas que contenham cafeína ou álcool e não vá para a cama com o estômago cheio – a chance de acordar no meio da noite é grande. Tente manter uma rotina, dormindo e acordando sempre no horário.

5 – Não ao stress

Ter um hobby, além de aliviar as tensões corriqueiras, é um excelente termômetro para se encontrar consigo mesma. Na hora de escolher a atividade, busque aquela que te proporciona mais prazer e satisfação. Vale leitura, trabalhos manuais, dançar, tocar algum instrumento, rodas de conversas, visitas a museus, teatros, exposições, passear no parque, viajar e um imenso etc, que só você saberá identificar.

6 – Você não está sozinha

Por fim, preste atenção à dica de Cristina Arbelaez, diretora global da Issviva:

“Você não está sozinha, a menopausa não pode significar mudança de vida e fim do prazer, em qualquer esfera da vida. A menopausa não é o fim: é o início de uma nova jornada”.

O app da Issviva, com essas e outras dicas, está disponível para iPhone e Android gratuitamente nas lojas virtuais.