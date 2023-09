Americana. Adriano quer esquerda unida em 2024

Candidato a prefeito pelo Psol em 2020, prof Adriano quer a esquerda

unida nas eleições de 2024. Ele não descarta vir candidato a prefeito de novo em 2024. Mas agora o PSol está ‘federado’ com a Rede, partido da ministra Marina Silva. “Meu nome está a disposição. Porém não tem decisão partidária ainda”, disse.

Ao NM, Adriano disse que espera ver a esquerda toda unida na disputa de 2024. “A idéia é uma frente com os partidos progressistas. Rede, PT, PC do B”. Em 2020, dos 9 candidatos a prefeito em Americana, pelo menos três eram de partidos de esquerda- PT (Lurdinha Ginetti) e PDT (Giovana Fortunato), além do nome do PSol.

O Psol deve ser bastante competitivo nas eleições do ano que vem tendo como puxador de votos o deputado federal Guilherme Boulos, que hoje lidera a corrida eleitoral para a prefeitura de São Paulo com mais de 32% das intenções de votos.

Outro nome que pode ‘turbinar’ a federação Rede PSol é a ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Ela foi eleita deputada federal com o voto dos paulistas e deve atrair nomes para a Rede, hoje sob a coordenação da advogada Awdrey Kokol

