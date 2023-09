ETs- Em audiência pública realizada na Câmara dos Deputados do México

na terça-feira (12/9), autoridades revelaram dois cadáveres “não humanos” e que não fariam “parte da evolução terrestre”.

Supostos corpos de aliens são mostrados no México. Dois cadáveres que se acredita serem de espécies exóticas “não humanas” Qual é sua opinião?

Foram exibidos no Congresso para o público. Diz-se que estes cadáveres têm pelo menos 1.000 anos.

– Recuperado no Peru em uma mina de diatomáceas

– Encontrado em 2017 entre Palpa e Nazca

– Não faz parte da nossa evolução terrestre

– Carbono datado de aproximadamente 1000 anos

– Não são múmias, os corpos estão intactos

– Exaustivamente pesquisado.

