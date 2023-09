Receita chocolate e frutas

Que tal inovar e surpreender a família com uma nova sobremesa para o café da tarde? A Harald, líder no mercado de coberturas e referência em choco para o segmento especializado no Brasil, convidou a chef Vivian Feldman para ensinar uma receita de biscoitos choco com frutas vermelhas.

A preparação combina dois produtos da linha Melken: o Cacau em Pó 100% Melken e o Chocolate Melken Blend. Confira o processo todo abaixo:

Biscoitos de Chocolate com Frutas Vermelhas

Tempo de preparo: 45 minutos + tempo de descanso | Rendimento: até 20 unidades

Ingredientes

Massa dos biscoitos:

285 gramas de manteiga

145 gramas de açúcar refinado

1 ovo

480 gramas de farinha de trigo

20 gramas de Cacau em Pó 100% Melken

Recheio 1:

250 gramas de Chocolate Melken Blend

50 gramas de creme de leite

Recheio 2:

150 gramas de geléia de frutas vermelhas

Modo de preparo

Preparo da massa:

Bata a manteiga com o açúcar até obter um creme homogêneo. Adicione os ovos e bata para incorporar a massa. Em seguida acrescente a farinha e o Cacau em Pó 100% Melken peneirados e bata até virar uma massa (desgrudar das laterais da batedeira). Abra a massa entre dois plásticos e corte os biscoitos. Em metade deles retire um coração utilizando um pequeno cortador. Asse em forno médio (180 graus) por 10 a 15 minutos.

Preparo do recheio 1:

Derreta o Choco Melken Blend no microondas ou em banho-maria. Aqueça o creme de leite e misture ao chocolate. Reserve até firmar.

Montagem

Sobre os biscoitos inteiros espalhe recheio de chocolate. Sobre os biscoitos vazados polvilhe açúcar de confeiteiro. Faça “sanduíches” e preencha os corações com geléia de frutas vermelhas, com a ajuda de uma manga de confeitar e um bico liso pequeno.

Conheça a Harald:

Líder no mercado de coberturas, a Harald é uma das principais marcas de choco para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP, Confeiteiro e Inovare. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

