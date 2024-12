Paulista de natação infantil agita Centro Cívico este FDS

O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, recebe neste final de semana o Campeonato Paulista Infantil de Verão de Natação – 21º Troféu Major Sylvio de Magalhães Padilha, organizado pela Federação Aquática Paulista. Principal competição da categoria a nível estadual, o evento começou nesta quinta-feira (5) e vai até domingo (8).

O campeonato conta com a participação de 423 atletas de 13 e 14 anos de 49 clubes e entidades do estado de São Paulo, nas categorias masculino e feminino, em diversas provas e estilos. Americana será representada por 20 nadadores, sendo 11 meninos e 9 meninas, que vão compor também dois revezamentos.

“Receber mais uma vez um evento desse porte no nosso Centro Cívico é motivo de grande orgulho para Americana. O Paulista Infantil de Verão reúne os melhores talentos da natação do estado, e poder sediá-lo demonstra a qualidade da nossa infraestrutura esportiva.

Além disso, é uma grande oportunidade para valorizarmos os atletas da nossa cidade, que têm mostrado muita dedicação e talento. Estamos confiantes de que será um fim de semana maravilhoso para o esporte americanense”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O evento teve início na quinta-feira, com o congresso técnico e o treino e reconhecimento das equipes. Nesta sexta, a piscina de 25 metros do Centro Cívico recebeu as provas das duas primeiras etapas. As disputas continuam neste sábado e domingo, da seguinte forma:

Paulista de Natação

Sábado

7h – Aquecimento

8h30 – Início das provas da 3ª etapa

15h – Aquecimento

16h30 – Início das provas da 4ª etapa

Domingo

7h – Aquecimento

8h30 – Início das provas da 5ª etapa

Após as disputas da quinta e última etapa, será realizada a entrega das premiações individuais aos atletas e dos troféus às equipes campeãs. Os três primeiros colocados de cada prova são premiados com medalhas, e as cinco equipes que somarem mais pontos ao final da competição receberão os troféus.

