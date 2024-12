A Câmara de Nova Odessa realizou, na última quarta-feira (4/12), sessão solene para entrega de títulos de cidadão novodessense e de medalhas de mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho a 20 pessoas que se destacaram no exercício de suas atividades no município.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara, Wagner Morais. Participaram ainda os vereadores Paulo Bichof, Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, Sílvio Natal, o Cabo Natal, Márcia Rebeschini, Antônio Alves Teixeira, o Prof. Antônio, Oseias Jorge, Levi Tosta, o Levi da Farmácia, e Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé.



Foram homenageados com título de cidadão novaodessenses: Miguel Carlos de Souza Galvão e Valmira Junqueira (indicados pelo vereador Levi Tosta), Rogério Mion, Hilton José Sobrinho e Ayrton Casarollo (indicados pelo vereador Paulinho Bichof), Jacilanderse Cassio de Oliveira (indicado pelo vereador Cabo Natal)

Claudio Luiz Spit (indicado pelo vereador Wagner Morais), José Reis de Souza (indicado pelo vereador Elvis Pelé), Benedicto do Espírito Santo de Campos e Francisco Alves de Carvalho (indicados pelo vereador Professor Antônio), Marivaldo Soares da Silva e Manoelito Diocleciano de Souza Filho (indicados pelo vereador Tiãozinho do Klavin), Manoel Messias de Oliveira e Eduardo Luis Ferreira Faiz (indicados pela vereadora Márcia Rebeschini).

As medalhas de mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho foram entregues a Andréa Pereira Silva Souza e Isaque dos Santos Honório – indicado pelo vereador Wagner Morais (indicados pelo vereador Wagner Morais), Ramiro de Oliveira Tomaz (indicado pelo vereador Levi Tosta), Zilda Formágio Faria (indicada pelo vereador Tiãozinho do Klavin), Ederson Forti e Cleberson Rodrigo de Jesus (indicados pelo vereador Cabo Natal).

Fala presidente da Câmara

“É motivo de muita alegria para todos nós, vereadores, podermos reconhecer essas pessoas que com seu trabalho, com sua dedicação a atividades comunitárias, fazem a história da nossa cidade. Cada um que recebe essa homenagem contribuiu para o desenvolvimento do município e deixou sua marca na vida das pessoas com quem conviveu”, disse Morais.

