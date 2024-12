Agora que um novo ano 2025 está praticamente batendo à porta, você já tem planos de viagem estabelecidos para 2025? Após questionar pessoas de todas as regiões nas últimas semanas, um estudo recente descobriu que, sim, boa parte dos brasileiros não estão apenas pensando no assunto, mas já possuem uma meta principal no que se refere a fazer as malas nos próximos doze meses: embarcar rumo a viagens internacionais… um desejo compartilhado por 48,2% dos entrevistados.

Os dados acabam de ser divulgados pela Preply (o estudo na íntegra pode ser acessado aqui), plataforma que, para compreender as experiências turísticas da população ao longo de 2024, pediu que respondentes de Norte a Sul compartilhassem suas retrospectivas anuais de viagens, bem como as expectativas para o ano seguinte enquanto turistas.

À especialista no ensino de idiomas, aliás, a maioria dos ouvidos enfatizaram que o objetivo nos meses seguintes será conhecer mais destinos de natureza e ambientes culturais — entre praias (54,2%), cidades históricas (37,6%) e capitais marcadas pela arte (32,9%), os favoritos —, além de adiantarem: vêm se enveredando por outros idiomas para evitar “perrengues” fora do Brasil.

Brasileiros relatam menos estresse graças a viagens feitas em 2024

Que viajar tem o poder de influenciar nosso humor não é novidade para ninguém: quem já embarcou rumo a novos destinos sabe que não há problema que resista a alguns dias no campo, praia ou outros ambientes. Agora, que boa parte dos brasileiros estão finalizando o ano menos irritados graças às viagens de 2024, isso é uma das descobertas recentes da Preply, que analisou o impacto dos passeios feitos desde janeiro na vida dos viajantes.

Entre a maioria dos entrevistados pela plataforma — 8 em cada 10 disseram ter viajado ao menos uma vez durante o ano, no geral por lazer (81%) —, de fato, a sensação geral é a de fechar um novo ciclo com mais leveza: para 64,7% deles, viver boas experiências enquanto viajantes nos últimos doze meses reduziu seus níveis de estresse consideravelmente nesse período, cooperando para dias de mais bem-estar mesmo em meio aos desafios.

Os efeitos positivos, de toda forma, não pararam por aí, sobretudo tendo em vista a quantidade de respondentes que também relataram terem se tornado pessoas com mais conhecimento cultural (47,8%), autoconfiança (25,5%) e proximidade com seus relacionamentos pessoais (52,9%) graças aos dias fora de casa em 2024, sem contar todos os ganhos no que se refere à empatia por outras culturas (21,2%).

Para que fazer as malas rendesse apenas bons frutos e momentos de tranquilidade, de toda forma, foi preciso que tais viagens ao longo de 2024 envolvessem bastante pesquisa e planejamento. Não à toa, segundo a maioria dos entrevistados, a preparação levou em conta as mais diversas ferramentas — das plataformas de reservas online, como o Booking e Airbnb (49,3%), ao Youtube (22,7%), blogs e sites de viagem (31,2%) e, claro, as redes sociais (37,3%), que os ajudaram a colher dicas e contornar possíveis imprevistos.

Os destinos mais surpreendentes de 2024 segundo os viajantes

Ora, mas dizer que as viagens dos brasileiros em 2024 envolveram planejamento e pesquisas prévias não significa necessariamente dizer que, ao longo dos últimos doze meses, faltaram oportunidades de as pessoas serem surpreendidas ao desbravar outros lugares país afora… muito pelo contrário, aliás, conforme deixaram claro os ouvidos pela Preply.

Isso porque, ao serem indagados sobre possíveis surpresas enquanto viajantes, muitos entrevistados não apenas se mostraram positivamente impactados por certas localidades, como fizeram questão de eleger os três destinos nacionais que mais excederam suas expectativas: São Paulo (13%), Bahia (12,5%) e Minas Gerais (10,4%) — estados que, seja pelo custo-benefício, acolhimento da população local ou experiências fora do roteiro, se mostraram muito melhores do que o esperado.

Tão incríveis como eles, cabe dizer, fariam parte do top 5 estados mais surpreendentes do Brasil outros dois representantes da região Nordeste: Alagoas (10,2%) e Ceará (9,2%), que assemelham por conterem praias de interesse nacional, culinárias marcantes e paisagens que atraem visitantes nas mais diversas épocas do ano.

2025, aí vamos nós: por dentro dos planos para o próximo ano

Mas, afinal, quais são os planos de viagem dos brasileiros com a chegada cada vez mais próxima de 2025, um ano permeado pelos chamados “feriadões” — folgas prolongadas graças a tantas oportunidades de emendas?

Provando que desejam aproveitar ao máximo as folgas e férias para novas experiências turísticas, quando questionados pela Preply, 48,2% dos brasileiros entrevistados compartilharam ter a meta principal de viajar para o exterior, parcela similar à de respondentes cujo objetivo número um será, na verdade, visitar novos lugares dentro do Brasil (48,4%).

Independentemente do destino escolhido, tanto o tipo de viagem quanto sua finalidade parecem se aproximar entre os mais diversos viajantes: para o ano que vem, a maioria dos ouvidos esperam embarcar rumo a praias paradisíacas (54,2%), cidades históricas (37,6%) e capitais culturais e artísticas (32,9%)… em todas elas com o intuito de relaxar e descansar (72%), viver experiências únicas e marcantes (48,6%) e, ainda, explorar novas culturas (41,8%).

Embora possa parecer cedo para alguns, inclusive, há quem esteja se organizando desde já — e não só em relação ao próprio passaporte, compra de passagens e reserva de acomodações para as aventuras futuras.

Para se ter uma ideia, entre os desbravadores cuja meta envolve ir para fora do país, não são poucos aqueles que já têm se planejado para fazer cursos de idiomas nos próximos meses (55,5%), consumir mais filmes ou séries na língua local (40,3%) e estudar gramática e vocabulário por conta própria (21,1%), de forma a não passar perrengues internacionalmente.

Daqui para frente, apps de aprendizagem de idiomas também serão os melhores amigos de 57,9% deles, que mal veem a hora de praticar a conversação com falantes nativos em 2025.

Metodologia

Para compreender a retrospectiva e expectativas de viagens da população, nas últimas semanas, foram entrevistados 500 brasileiros residentes em todas as regiões do país. Ao todo, os respondentes tiveram acesso ao total de 10 questões, que exploraram suas experiências turísticas ao longo de 2024, os destinos mais surpreendentes do ano e o planejamento para visitar novos lugares nos próximos doze meses. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.

