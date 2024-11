A pedagoga de Santa Bárbara d’Oeste Querem Vieira iniciu uma campanha de arrecadação nas redes sociais após ser diagnosticada com uma doença grave e ainda perder o emprego. Tudo isso na mesma semana.

Abaixo o relato da pedagoga

Amigos, estou passando por um momento muito difícil e preciso da ajuda de vocês. Fui diagnosticada com um tumor no tórax e, além de enfrentar essa batalha, perdi meu emprego e ainda preciso cuidar dos meus três filhos.

Criei uma vaquinha online para conseguir arcar com as despesas do tratamento e as necessidades básicas da minha família. Qualquer valor será uma bênção e fará toda a diferença na minha luta.

Se preferir, você também pode contribuir diretamente pelo PIX: (35) 99737-9446.

Se não puder contribuir, peço que compartilhe essa mensagem para que chegue a mais pessoas. Muito obrigada por todo apoio e carinho!

