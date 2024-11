A Tradição dos Panetones e Chocotones no Natal Por Dika da Naka

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

O Natal é uma época marcada por tradições que atravessam gerações, e entre as mais deliciosas está o panetone, um ícone da confeitaria natalina. Originário da Itália, o panetone conquistou paladares ao redor do mundo com sua textura macia e sabor característico de frutas cristalizadas. Mais recentemente, o chocotone, uma variação com generosas porções de chocolate, tornou-se uma opção irresistível para os amantes de doces.

Essas delícias não apenas encantam as festas de fim de ano como também unem famílias em torno da mesa. Para quem deseja trazer um toque especial à ceia ou presentear com algo feito com carinho, preparar panetones e chocotones em casa é uma experiência única. Pensando nisso, a influenciadora Dika da Naka (@dikadanaka) compartilha uma receita prática e saborosa para fazer essas iguarias natalinas em casa, com direito a versão tradicional e de chocolate.

Receita de Panetone e Chocotone Caseiros

Ingredientes:

Esponja:

10g de fermento biológico seco

80ml de água morna

50g de farinha de trigo

Massa:

100g de manteiga

100g de açúcar

4 gemas

1 colher (café) de sal (3g)

1 colher (chá) de essência de laranja ou panetone (5ml)

500g de farinha de trigo

125ml de água morna

60g de frutas cristalizadas

60g de uvas-passas sem semente

125g de chocolate em gotas ou chocolate picado

½ xícara (chá) de suco de laranja (120ml) (opcional)

Modo de Preparo:

Prepare a esponja misturando o fermento, a água morna e a farinha de trigo. Cubra e deixe descansar por 15 minutos. Hidrate as uvas-passas e frutas cristalizadas no suco de laranja (opcional) e escorra antes de usar. Após o descanso da esponja, adicione o açúcar, as gemas, a essência de panetone e a manteiga derretida, misturando bem. Incorpore a água morna e a farinha aos poucos, e adicione o sal quando a massa estiver mais pesada. Transfira a massa para uma superfície enfarinhada, sove até obter uma textura lisa e elástica. Divida a massa em duas partes: incorpore as gotas de chocolate em uma parte e as frutas cristalizadas na outra. Deixe as massas crescerem até dobrarem de volume. Coloque as massas nas formas de panetone e deixe descansar até atingirem quase a borda. Asse em forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, deixe esfriar sobre uma grelha e embale após frio.

Rendimento:

1 panetone tradicional de 500g e 1 chocotone de 500g ou 10 mini panetones/chocotones de 100g cada.

Surpreenda seus convidados ou presenteie com panetones e chocotones feitos em casa com a receita da @dikadanaka. Uma tradição que ganha ainda mais sabor com um toque especial de afeto e cuidado!

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP