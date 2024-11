A Australia decidiu banir as redes sociais para usuários menores de 16 anos. O senado do país aprovou a lei considerada a mais restrita do mundo até hoje.

O banimento- que ainda terá 12 meses para começar a valer- estabelece multas de quase R$ 200 milhões para as big techs que não cumprirem a decisão.

O primeiro ministro Anthony Albanese afirmou que esta decisão é necessária para proteger os jovens dos ‘machucados’ que as redes socias causam às pessoas e que essa era uma demanda de muitos pais australianos.

Críticos à proposta questionam sobre como vai funcionar o banimento- e o impacto na privacidade dos usuários de suas conexões sociais. Esses críticos afirmam que esses pontos não foram respondidos nos debates.

Esta não é a primeira tentativa de limitar o acesso de adolescentes ao uso das redes sociais, mas é a que tem o maior limite de idade- 16 anos. E a nova lei não dá margem para o ‘consentimento dos pais’.

“This is a global problem and we want young Australians essentially to have a childhood,” Albanese said when introducing the bill to the lower house last week. “We want parents to have peace of mind.”

Having passed the Senate late on Thursday, the bill will return to the House of Representatives – where the government has a majority meaning it is sure to pass – for it to approve amendments, before becoming law.

The legislation does not specify which platforms will be banned. Those decisions will be made later by Australia’s communications minister, who will seek advice from the eSafety Commissioner – an internet regulator that will enforce the rules.