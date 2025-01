O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quarta-feira (29) da inauguração da nova loja do Supermercados Davita. Anunciado em março de 2024 em reunião no Gabinete do Prefeito, o empreendimento abriu suas portas dando sequência à transformação na região da Avenida Antonio Pedroso.

O empreendimento, que inclui a nova loja do Davita e o mall – em construção – apresenta mais de 13 mil m² de área construída. São 2.500 m² do supermercado, com instalações modernas, sustentáveis e tecnológicas, além de um Mall com 20 lojas, estacionamento de 280 vagas, dividido em térreo e pavimento inferior. Mais de 200 empregos diretos serão gerados entre o Davita e o Mall.

Fala Piovezan

“Santa Bárbara d’Oeste se transforma todos os dias, em todos os segmentos. Um exemplo claro é a inauguração do Supermercados Davita, ali na Avenida Antonio Pedroso.

Que mudança na região! O trabalho em conjunto entre o Poder Público e a iniciativa privada pode oferecer o melhor às pessoas. E o cidadão barbarense já percebeu isso.

É geração de emprego, desenvolvimento econômico e social e, acima de tudo, qualidade de vida.

Obrigado Davita por confiar em Santa Bárbara d’Oeste. Meus cumprimentos ao José, Alexandre, toda a família e os investidores que proporcionaram a realização de mais um sonho para centenas de famílias. O nosso trabalho tem como foco oferecer o melhor às pessoas”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

A inauguração contou com a presença dos representantes do Supermercados Davita, José, Alexandre e família Vichesse, de representantes da AVT Incorporadora, do Grupo CR, do vice-prefeito Felipe Sanches, do presidente da Câmara Municipal, vereador Julio César Kifu, dos vereadores Alex Dantas, Arnaldo Alves, Careca do Esporte e Marcelo Cury, do pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo, Padre Agnaldo Moreira da Silva, além de convidados.

