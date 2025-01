Sumaré em alerta com chuvas da semana

Sumaré registrou 30 mm de chuva, entre segunda (27) e terça-feira (28), e a previsão é que as águas continuem caindo nos próximos dias. Sempre alerta às ações de monitoramento do nível de chuvas, a equipe da Defesa Civil Municipal intensificou os trabalhos em diversos pontos da cidade, visando minimizar danos e prevenir ocorrências.

Com o objetivo de proteger a população e conter quaisquer eventualidades causadas pelas chuvas, Sumaré mantém um plano estruturado de antecipação dos problemas e atendimento dos moradores.

Para o combate às cheias e outros danos eventualmente causados por fortes chuvas, foram adotadas medidas preventivas pela Defesa Civil, como o acompanhamento dos índices pluviométricos e previsão meteorológica em uma central de monitoramento 24 horas montada na sede da corporação.

Além disso, a campanha Sumaré Limpa, instaurada na cidade pelo prefeito Henrique do Paraíso no início do ano, já retirou mais de 2.200 toneladas de entulhos das ruas, realizando o descarte correto nos aterros sanitários. Além do entulho, a ação realiza podas, roçagem e desobstrução de ruas, avenidas, estradas e vicinais, contribuindo para a limpeza da cidade e evitando obstrução de bueiros e bocas de lobo.

Caso haja necessidade de atendimentos de urgência os moradores podem entrar em contato pelos telefones:

Corpo de Bombeiros – 193;

SAMU – 192;

Defesa Civil – 199;

Guarda Municipal – 153.

A Defesa Civil de Sumaré também orienta a população durante este período de chuvas fortes:

– Evite transitar nas vias da cidade que estão com trânsito comprometido devido ao alagamento em vários bairros;

– Não atravesse áreas alagadas: Isso pode representar risco à sua vida e dificultar o trabalho das equipes de resgate.

– Cuide de sua segurança: Se sua residência foi afetada pela água, busque abrigo em pontos seguros e informe imediatamente às autoridades locais.

