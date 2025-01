A empresária Juçara Rosolen (Novo) visitou a Câmara de Nova Odessa esta quarta-feira e se encontrou com as vereadoras Priscila Peterlevitz e Márcia Rebeschini (União).

Juçara foi a 3a colocada nas eleições para prefeito no ano passado e saiu menos ‘chamuscada’ que o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL), apesar da votação maior deste.

A empresária deve vir candidata a deputada no ano que vem mas ainda não definiu se a federal ou a estadual. Márcia, que foi reeleita com votação alta, também está cotada para ser um dos nomes alternativos do governo Leitinho (PSD).

Priscila é novata na política (de mandato) e tem como ‘mentor’ o deputado Bruno Lima.

Juçara preside a Acino

Associação comercial e tenta se colocar como nome forte para a disputa eleitoral de 2028 na cidade. Nova Odessa, como a maioria das cidades da região, nunca teve prefeita- somente vice.

