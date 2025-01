Anitta vem pra região domingo (2) com seus ‘Ensaios’

O Carnaval começa muito antes para Rexona e Anitta, que vão maratonar juntos em várias cidades brasileiras neste início do ano com os “Ensaios da Anitta”, um dos maiores eventos de esquenta carnavalesco do país. Neste domingo (2), Anitta estará em Jaguariúna para sua turnê nacional de verão. A apresentação acontece na Red Eventos, a partir das 15h.

Os Ensaios da Anitta começaram no início de janeiro e já apresentam números impressionantes. Na semana passada, foram duas apresentações com todos ingressos vendidos com antecedência (Ribeirão Preto e Recife).

Outras quatro apresentações da turnê já não têm mais ingressos (São Paulo e Rio de Janeiro), gerando mais dois shows extras.

De cima do palco, Anitta comanda a festa – e a pegação – dando sprayzadas de desodorante no público para uma folia livre de cecê.

A parceria de Rexona com a patroa chega à sua quarta temporada trazendo mais proteção e confiança para os foliões neste período, que poderão curtir sem preocupação com o suor e mau odor.

“O brasileiro se prepara durante meses para estar pronto para o Carnaval, e o evento “Ensaios” se tornou uma extensão da folia carnavalesca, em uma verdadeira maratona festiva sem hora para terminar.

Cabe a Rexona dar proteção superior do início ao fim, incentivando uma curtição livre de suor e odor. Estamos muito felizes em vivenciar mais uma temporada ao lado da nossa embaixadora Anitta, a quarta seguida, dando confiança para as pessoas celebrarem o Carnaval desde janeiro”, destaca Viviane Ramos, diretora de Marketing de Unilever.

Anitta na maratona

Neste ano, a maratona será ainda mais longa, com o Carnaval começando só em março, tempo de sobra para a cantora comandar o “Ensaios” com um poderoso repertório que inclui sucessos da cantora e de outros artistas, mesclando pop, funk, axé, e outros ritmos musicais.