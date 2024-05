O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) foi a São Paulo prestar condolências à família do ex-deputado estadual Antonio Mentor (PT).

Mentor morreu aos 74 anos em decorrência de um câncer. Ele ainda trabalhava na Alesp (onde acontece o velório) como assessor da liderança do PT.

Os dois (Chico e Mentor) foram deputados juntos e chegaram a concorrer à prefeitura de Americana duas vezes na primeira década deste século.

O NM externa os pêsames 💐 aos familiares e amigos do ex deputado e ao time do PT de Americana.