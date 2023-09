Prefeito Rafael Piovezan entrega Nova Área de Bem-Estar e Lazer do São Fernando

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou na segunda-feira (4) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer do São Fernando. O novo espaço, que recebeu a denominação de “Cezário Alves Teixeira”, dispõe de pista de caminhada, academia ao ar livre, quadra de Basquete 3×3, quadra de Vôlei de Areia, playground, além de paisagismo e iluminação em LED.

Localizada entre a Avenida Alfredo Contatto e ruas Jade, Ametista e Centeio, a Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim São Fernando é interligada à Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida “Rubens Jandotti”, que recebeu manutenção e nova estrutura como estação de calistenia.

O prefeito Rafael Piovezan comentou que a comunidade no evento pode presenciar essa obra para a região, que traz o melhor para as pessoas, um ambiente saudável, organizado, bonito, seguro e iluminado, oferecendo espaço para caminhada, academia ao ar livre, basquete e futebol, além de um local bem estruturado para as crianças. “Essa obra é muito importante para o bairro São Fernando e tenho orgulho em fazer parte da entrega junto com os vereadores e a comunidade. O nosso governo é pautado no que as pessoas precisam, entregando e mudando o dia a dia delas, olhando nos olhos das pessoas”, enfatizou o Chefe do Executivo.

A região do São Fernando recebe diversas intervenções. Além do novo espaço para lazer e convivência da população, a Prefeitura executa a implantação de um piscinão | tanque de retenção entre as ruas Brilhante, da Blenda, do Diamante e do Papel – que captará as águas da chuva em diversas ruas da região – configurando um amplo sistema de galerias e drenagem do bairro. “O São Fernando continua se desenvolvendo com espaços lindos, como a reforma do canteiro central e da rotatória da Avenida Alfredo Contatto – totalmente revitalizada, tudo feito com responsabilidade e carinho”, complementou Rafael.

Participaram também da inauguração o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, a chefe de Gabinete, Patrícia Regina Marques De Martino, os secretários Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmeler Laudissi (Administração), Paula Mori (Fazenda), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Evandro Felix (Cultura e Turismo), Lucimeire Coelho Rocha (Saúde), Vinícius Furlan (Esportes), José Carlos Naidelice (Planejamento), Márcia Petrini Della Piazza (Justiça e de Relações Institucionais), Rodrigo Maiello (Controle Geral), os vereadores Carlão Motorista, Juca Bortolucci, Bachin Júnior, Jesus Vendedor, Kátia Ferrari, Tikinho – TK, Nilson Araújo, Esther Moraes e Arnaldo Alves, além dos familiares do homenageado e moradores do bairro e região.

