Começam as obras do novo Núcleo de Especialidades

A Prefeitura de Americana deu início a mais uma obra na área da Saúde: o novo Núcleo de Especialidades começou a ganhar forma com os serviços de estruturação e adequação do prédio anexo ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM), ao lado da Unacon (Centro de Oncologia de Americana). O local já está recebendo os trabalhos de limpeza geral e demolição de algumas paredes de gesso, preparando o espaço para receber o projeto da unidade de saúde.

Atualmente, o Núcleo realiza cerca de 5 mil consultas e 8 mil exames mensalmente. Com o novo espaço em funcionamento, a Administração vai garantir uma economia de R$ 201 mil por ano, considerando o valor mensal de R$16.832,61 referente ao custo com o aluguel do atual prédio, locado desde agosto de 2017.

“Estou muito feliz com o início dos trabalhos, pois em breve iremos entregar mais uma importante obra da Saúde, garantindo mais conforto aos pacientes e infraestrutura aos profissionais, proporcionando um melhor atendimento à nossa população”, afirmou o prefeito, Chico Sardelli.

LEIA TAMBÉM: Usuários do SUS poderão acompanhar pela internet consultas já marcadas

O novo espaço, de 1.104 m², terá uma área de recepção para mais de 100 pessoas; sanitários públicos femininos e masculinos (adaptados para pessoas com deficiência); 15 consultórios; sendo sete deles com banheiros anexos; sala para serviço social; três consultórios de enfermagem; duas salas para eletrocardiograma e mapa holter; uma sala para exame de ultrassonografia; uma sala para exame de ergonometria; além de salas para coordenação, faturamento, medicamentos e arquivo de prontuários. No local também haverá refeitório e sanitários para os funcionários, além de sala para expurgo e materiais de limpeza (DML).

“Este é mais um motivo de comemoração, porque a Saúde de Americana está avançando a cada dia, com a reforma de muitas unidades e a construção de outras. O Núcleo de Especialidades ao lado do Hospital Municipal irá facilitar a vida das pessoas”, disse o vice-prefeito, Odir Demarchi.

As obras irão contemplar a instalação de esquadrias; forro em gesso acartonado com acabamento em película de PVC; divisórias em drywall; revestimento em porcelanato esmaltado polido; piso vinílico em manta nas salas de eletrocardiograma, ergometria e ultrassom; instalações elétricas e hidráulicas; peças sanitárias (louças e metais); aparelhos de ar-condicionado; rede de gases medicinais; pintura interna e externa e identificação visual.

O empreendimento está sendo custeado com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio de emenda voluntária, no valor de R$ 2 milhões, intermediada pelo vereador de São Paulo João Jorge e pelo suplente de deputado estadual Israel Alexandre de Souza. A Prefeitura entrará com uma contrapartida no valor de R$ 465.202,12. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Iremos entregar à população um Núcleo de Especialidades totalmente novo, uma estrutura condizente com as demandas da unidade. O novo ambiente vai proporcionar mais dignidade e conforto aos usuários, com espaços amplos e totalmente adequados aos atendimentos dos profissionais”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além do novo Núcleo de Especialidades, a Saúde de Americana está com sete obras em andamento: construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Parque da Liberdade; reforma da UBS do bairro Parque das Nações; obras de manutenção na Farmácia Central e na Clínica Modular; reforma da UBS do bairro Cariobinha e da ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro São José, na região da Praia Azul. O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” também tem recebido intervenções, realizadas por meio da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que realiza gestão compartilhada do local. Os trabalhos incluem a revitalização de três recepções e da entrada de funcionários, além da pintura externa de toda a unidade.

Sobre o Núcleo

O Núcleo é um espaço de cuidado especializado, complementar à atenção primária e à alta complexidade, integrado à rede de atenção à saúde. Realiza ações e serviços que visam atender a problemas e agravos de saúde, cuja complexidade da assistência na prática clínica demanda profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos complementares, para o apoio diagnóstico e tratamento.

No local, são realizados exames, consultas especializadas, tratamentos e reabilitação. Atualmente o Núcleo cobre as especialidades de cardiologia, cirurgia ginecológica, cirurgia geral, patologia cervical, mastologia, urologia, proctologia, oncologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, hematologia, nefrologia, ortopedia, psiquiatria, dermatologia, neurologia, gastrologia, reumatologia, avaliação anestésica e nutrição.

O setor ainda realiza exames radiológicos, de mapa cardíaco, Holter, eletrocardiograma, teste ergométrico e o exame laboratorial de curva glicêmica. Além disso, estão inseridos no Núcleo o ambulatório de dor crônica, o ambulatório de acupuntura, ambulatório de curativos especiais e ostomia, a clínica de fonoaudiologia e o programa Mamãe Nenê.

Para ser atendido pelo especialista o paciente precisa ser encaminhado pelo médico da UBS (Unidade Básica de Saúde).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP