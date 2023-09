Usuários do SUS poderão acompanhar pela internet consultas já marcadas

O prefeito Chico Sardelli lançou nesta segunda-feira (4) o programa “Tá Marcado”, sistema da Secretaria Municipal de Saúde que vai permitir aos cidadãos verificarem com mais facilidade seus agendamentos para consultas especializadas ou exames na rede pública.

O anúncio do programa faz parte da programação do mês de aniversário de 148 anos do município – “Americana voltou a sorrir”.

Neste novo sistema, ao informar o nome, número do CPF e data de nascimento, o munícipe terá acesso aos detalhes de seu agendamento, bem como à rota até o endereço da unidade de saúde desejada, ferramenta especialmente útil para usuários de dispositivos móveis que buscam uma navegação eficaz.

O programa pode ser acessado por meio do site da Secretaria de Saúde de Americana – www.saudeamericana.com.br – na aba “Serviços Online”.

A inovação foi totalmente desenvolvida pelos servidores da Unidade de Tecnologia da Informação da pasta, após a experiência adquirida no processo de agendamento de vacinações durante a pandemia. Este desenvolvimento, inclusive, resultou em um projeto que foi apresentado no 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, sediado em São Pedro em março deste ano.

“É com muito orgulho que disponibilizamos essa nova ferramenta à população de Americana que utiliza a rede pública de saúde. Um sistema desenvolvido pelos nossos servidores que vai possibilitar aos munícipes acompanharem seus agendamentos direto na palma da mão, de onde estiverem. Uma tecnologia que vem para facilitar o dia a dia de todos”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“Temos que acompanhar os avanços da tecnologia e utilizá-la ao nosso favor, sempre buscando soluções que interferem positivamente no cotidiano dos americanenses. Parabéns aos nossos servidores que desenvolveram esse sistema prático e eficaz”, comentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“O ‘Tá Marcado’ representa uma realização notável dos servidores públicos municipais da Unidade de Tecnologia da Informação da Saúde. Trata-se de uma plataforma versátil, que assegura acessibilidade em diversos dispositivos, incluindo desktops, notebooks, tablets e smartphones. A interface adapta-se facilmente a diferentes tamanhos de tela, proporcionando uma visualização perfeita”, explicou Agnaldo Oliveira, diretor de Tecnologia da Informação da Saúde.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, chamou a atenção para o fato de que a Secretaria de Saúde avança no processo de informatização e que, em breve, todos os serviços e unidades estarão cem por cento informatizadas. “Lembrando que esta é apenas uma primeira etapa de informatização. Nós estamos passando por um processo robusto, uma licitação robusta, que nós vamos informatizar e integrar cem por cento da nossa Saúde”, disse.

Ele também destacou que o atual sistema é fruto de experiência da equipe municipal com os agendamentos para a vacinação contra a Covid-19. “A experiência que tivemos com o agendamento das vacinações na pandemia nos fez entender a importância de plataformas como essa no dia a dia da população. É uma ferramenta que vai trazer mais praticidade e agilidade para a saúde pública de Americana”, afirmou.

