A Prefeitura de Americana decidiu retirar o projeto

de concessão do esgoto que tramitava na Câmara de Vereadores. A informação foi confirmada pela Câmara em nota enviada para a imprensa no final da tarde desta segunda-feira. A nota aponta o fim das audiências públicas convocadas para tratar do tema. Já haviam ocorrido 3 audiências.

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS Informamos aos senhores vereadores que o Poder Executivo protocolou o pedido de retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 71/2023, que “Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico – Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Americana, e dá outras providências.” Desta forma, as audiências públicas para discussão do PL nº 71/2023 programadas para os dias 04/09 e 18/09, às 19h, estão canceladas .

