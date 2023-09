LATAM começa a voar para Joanesburgo. Conexão a 50 destinos africanos

A LATAM Brasil aposta na África.

A companhia acaba de se tornar a única companhia aérea nacional a voar diretamente do País para o continente africano. Pousou ontem (3/9) na África do Sul o seu primeiro voo São Paulo-Joanesburgo, que deve transportar anualmente cerca de 75 mil passageiros entre os dois países. Agora, a LATAM voa do Brasil para 90 destinos diretos e indiretos no exterior, e nenhuma outra companhia aérea brasileira conecta o Brasil a outros países com uma rede tão robusta de voos e destinos.

“A LATAM tem um compromisso inquestionável com o Brasil e volta a conectar este País com a África. Além do voo direto São Paulo-Joanesburgo, por meio dos nossos parceiros podemos levar nossos passageiros diretamente a outros 47 destinos no continente africano”, explica Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Por meio de acordos interline da LATAM com empresas parceiras na África do Sul, a nova rota São Paulo-Joanesburgo já nasce conectada a voos rumo a países como Angola, Moçambique, Quênia, Botswana, Zâmbia, Namíbia, Zimbábue, Tanzânia, Congo, Madagascar, Lesoto, Camarões, Nigéria, Senegal, Gabão, Malawi, Costa do Marfim, entre outros.

PASSAGENS EM PROMOÇÃO E SURPRESA NO VOO INAUGURAL

Para celebrar a inauguração da rota São Paulo-Joanesburgo, a LATAM oferece em latam.com e demais canais de venda até sexta-feira (8/9) passagens aéreas promocionais a partir de R$ 3.613,96¹ ou 119.670 pontos LATAM Pass + taxas de R$ 201,60¹ em cabine Economy. A nova rota é operada três vezes por semana em aeronaves Boeing 787-900 que acomodam 300 passageiros (30 em cabine Premium Business, 57 em Premium Economy e 213 em Economy). O voo decola do aeroporto de Guarulhos às 17h25 (hora local) de sábado, segunda e quinta-feira. Na África do Sul, decola de Joanesburgo às 13h05 (hora local) de domingo, terça e sexta-feira.

No embarque inaugural em São Paulo, a LATAM promoveu uma cerimônia de corte de fita. Os passageiros do primeiro voo foram recepcionados no portão de embarque por executivos da companhia e tentaram a sorte na roleta premiada, que ofereceu brindes como tags e capas de malas, necessaires e almofadas de pescoço. A bordo do Boeing 787, foram presenteados com um cupcake personalizado e um menu especial com as opções de Bobotie e Pudim Malva, pratos típicos da culinária sul-africana.

A empresa tem focado seus esforços em algumas frentes para oferecer uma experiência de viagem cada vez mais simples, rápida, segura e próxima dos passageiros. São elas:

Pré-embarque mais rápido: a aérea oferece três serviços que agilizam o atendimento dos passageiros no aeroporto. O Check-in Automático dispensa o check-in presencial ou online e permite que o cliente receba automaticamente o seu cartão de embarque virtual em seu celular. Os Terminais de Autoatendimento instalados em 34 aeroportos da companhia no Brasil permitem ao cliente imprimir e etiquetar a sua própria bagagem. Já o Despacho de Bagagem Express, instalado em 9 aeroportos do País, reduz em até 50% o tempo gasto nas filas.

Aeronaves mais modernas: a LATAM opera uma frota moderna e eficiente de aeronaves Airbus e Boeing. Na América do Sul, opera voos com aeronaves da família Airbus A320 e, em alguns casos, com aeronaves wide body, como o Boeing 767, 787 e 777, que também são utilizadas em voos internacionais de longa distância.

Entretenimento completo no LATAM Play: experiência gratuita para os clientes durante os voos domésticos e internacionais. Está disponível em telas individuais nas poltronas (no caso das aeronaves Boeing 767, 787 e 777), por meio de QR Code ou pelo site para dispositivo móvel pessoal (no caso de aeronaves Airbus A319, A320, A320neo e A321). A plataforma oferece gratuitamente o maior catálogo de entretenimento a bordo do Brasil. São mais de 100 filmes, 300 episódios de séries, jogos e músicas, além de acesso ao catálogo da HBO Max.

Sabor à Brasileira: desde o início do ano, a LATAM tem empoderado chefs mulheres de diferentes regiões do Brasil por meio de seu programa "Sabor à Brasileira". Com ele, a companhia escala a cada três meses um prato signature (almoço e jantar) assinado por essas profissionais, para compor o cardápio das cabines Premium Business e Economy de seus voos internacionais de longa duração (mais de 7 horas) que decolam do Brasil. Desde 1º de agosto, o menu conta com o prato Amazônia Encantada (pirarucu grelhado com legumes da estação, feijão manteiguinha, creme especial e farofa de especiarias amazônicas) assinado pela chef Débora Shornik e que representa a região Norte do País.

Premium Business para mais conforto a bordo: com assentos que reclinam até 180º, essa cabine oferece mais privacidade com acesso direto de todos os assentos ao corredor da aeronave, manta e travesseiro, amenity kit, entretenimento completo a bordo e gastronomia premium. O cliente que viaja na cabine Premium Business também tem a sua disposição no aeroporto um atendimento único desde o check-in até o desembarque e acesso garantido a todas as salas VIP LATAM.

LATAM EFICIENTE: MAIS CONECTIVIDADE NO BRASIL E NO MUNDO

Mais eficiente e competitiva, a LATAM tem investido desde 2021 para ampliar a sua conectividade de forma sustentável, e voa atualmente para o seu recorde de 55 destinos no mercado doméstico brasileiro. Desde 2021, a LATAM abriu pelo menos 11 novos destinos regionais no País: Jericoacoara (CE), Juazeiro do Norte (CE), Vitória da Conquista (BA), Petrolina (PE), Presidente Prudente (SP), Montes Claros (MG), Juiz de Fora (MG), Cascavel (PR), Sinop (MT), Caxias do Sul (RS) e Passo Fundo (RS). Em paralelo, ampliou neste ano o seu acordo de codeshare com a Voepass para oferecer em latam.com passagens aéreas para pelo menos mais 16 destinos regionais no Brasil.

Já no mercado internacional, é a aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos para 90 destinos diretos e indiretos no exterior. Como resultado, responde atualmente por quase 70% dos passageiros de voos internacionais transportados por companhias brasileiras no País, também segundo a ANAC. Em 2023, a LATAM já inaugurou as rotas Brasília-Lima, Porto Alegre-Santiago, Guarulhos-Los Angeles, Santiago-Melbourne, Lima-Caracas e Guarulhos-Joanesburgo. Agora, prepara a estreia dos voos Belo Horizonte-Santiago, Florianópolis-Santiago, Lima-Aruba, Lima-Havana e Lima-Atlanta.

Anualmente, a Aérea transporta no Brasil uma média de 30 milhões de passageiros no mercado doméstico e 3 milhões no internacional. São cerca de 700 voos por dia no Brasil, sendo 650 domésticos e 50 internacionais.