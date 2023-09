108 gatos e 88 cães castrados no Mutirão em Nova Odessa

Nada menos que 108 gatos e 88 cães foram castrados no último

domingo (03/09), na 1ª etapa deste 2023 do Programa Municipal de Castração e Microchipagem gratuitas de animais domésticos de famílias carentes e cuidadores voluntários, promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, através do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde. Trata-se da terceira etapa anual do programa, iniciado ainda em 2021 pela gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que é médico veterinário. Só são aceitos no programa os animais SRD (Sem Raças Definidas). Neste ano, pela primeira vez, está sendo utilizado um “Castramóvel”, que ficou estacionado atrás do Paço Municipal.

“Por ser a primeira etapa desse programa de serviço veterinário móvel em nosso município, acredito que foi um sucesso, tanto por conta do excelente trabalho realizado pela empresa contratada quanto pela aceitação dos tutores responsáveis, que foram chamados e trouxeram seus animais para serem castrados”, comentou a médica veterinária responsável pela Zoonoses, Paula Faciulli.

“Foi tudo muito bem organizado, o ônibus adaptado com ambulatório tem sala de preparo, paramentação, centro cirúrgico, esterilização de materiais e local apropriado para o pós-operatório”, adiantou a médica veterinária do Município – adiantando que “ainda teremos outras etapas, ainda sem local definido e data, mas acredito que será em breve”.

Infelizmente, segundo a profissional, houve 57 faltas neste primeiro domingo do “Mutirão de Castração”. “Essas pessoas que não levaram, os ausentes, perderam a vaga. E o mais triste é que tira a vaga de outros animais que poderiam terem sido castrados. Os SRDs ‘comunitários’ (de rua) que fugiram ou que os protetores não conseguiram capturar, ficarão para a próxima chamada, porque nosso objetivo é castrar esses animais o quanto antes. O mais importante para que este programa dê certo é a colaboração e responsabilidade dos tutores no pós-operatório, dando a medicação certinho, colocar a roupinha ou colar para que o animal não mexa nos pontos e, principalmente, manter seu animal em casa”, finalizou a veterinária.

No total, nesta 3ª etapa, estão sendo atendidos mais 800 animais, sendo 300 cães e 500 gatos. Entre 2021 e 2022, as duas primeiras etapas do Programa promoveram a castração e microchipagem gratuitas de 1.900 pets de famílias vulneráveis da cidade, bem como de animais comunitários sob cuidados de voluntários da causa animal da cidade – neste que é considerado o maior programa do tipo na história da cidade.

HÁ VAGAS

As famílias previamente inscritas e beneficiadas neste primeiro “mutirão” foram convocadas pelo Setor de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. Neste programa, não há atendimentos “de portas abertas”, ou seja, não agendados. Mas as inscrições para as vagas remanescentes ainda podem ser feitas na Central de Atendimentos do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro), nos dias úteis, das 8h30 às 11h e 13h às 15h30.

“Foi um domingo abençoado. Qual a importância da castração? É evitar a cria indesejada, a demarcação de território, o abandono de filhotes e os maus-tratos. Muitas pessoas aderiram a essa iniciativa que evita a procriação indesejada dos nossos amiguinhos de quatro patas na cidade. Então aquelas famílias pobres que têm amor no seu pet, venham na Prefeitura e façam sua inscrição”, finalizou o prefeito Leitinho.

