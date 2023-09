Veja lista das cidades mais inteligentes do Brasil

Saiu a lista das cidades mais inteligentes do Brasil

Entre os dias 4 e 5 de setembro, o Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP) sedia a 9ª edição do Evento Nacional Connected Smart Cities & Mobility Nacional (CSCM), o maior evento de conexões e negócios de cidades inteligentes e de mobilidade urbana do Brasil.

No primeiro dia, houve a cerimônia de abertura e apresentação da 9ª edição do Ranking Connected Smart Cities (CSC), a partir das 9h30, no formato presencial e com transmissão online ao vivo. Neste ano, o estudo avaliou dados de 100 cidades brasileiras que se destacam no desenvolvimento de ações e políticas voltadas à cidades inteligentes, avaliados conforme métricas e indicadores específicos e reconhecidos internacionalmente.

Leia + notícias de Economia e mercado

Florianópolis é a cidade mais inteligente do Brasil em levantamento de 2023

Na edição 2023 do Ranking Connected Smart Cities, a cidade de Florianópolis, subiu uma posição em relação ao último estudo e foi eleita a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, seguida pelas cidades de Curitiba (PR) e São Paulo (SP), ocupando o 2º e o 3º lugar, respectivamente.

A cidade também ocupa a liderança na região Sul do Brasil e conquistou o primeiro lugar entre as cidades com população superior a 500 mil habitantes.

Ranking Geral CSC 2023 – cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil

4. Belo Horizonte (MG)

5. Niterói (RJ)

6. Barueri (SP)

7. Vitória (ES)

8. Santos (SP)

9. Salvador (BA)

10. Rio de Janeiro (RJ)

Classificação por porte

Ao considerar a dimensão populacional acima de 500 mil habitantes, seguida à Florianópolis, aparecem as cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). No escopo entre 100 a 500 mil habitantes, a cidade de Niterói (RJ) ficou na liderança, seguida de Barueri (SP), Vitória (ES), Santos (SP) e Balneário Camboriú (SC).

Na faixa entre 50 e 100 mil habitantes, o município de Jaguariúna, da Região Metropolitana de Campinas, aparece em primeiro lugar, seguido das cidades de Pato Branco (PR), Lençóis Paulistas (SP), Vinhedo (SP) e São Sebastião (SP).

Classificação regional

Além da liderança de Florianópolis (SC) na região Sul, Brasília ocupa a primeira colocação no Centro-Oeste. No Nordeste, a liderança ficou com Salvador (BA). A cidade de Palmas, Tocantins, representa a região Norte. No Sudeste, mais uma vez, São Paulo (SP) está à frente na região.

Confira outros resultados nesse quesito

Norte: (2ª) Manaus, (3ª) Parauapebas;

(2ª) Manaus, (3ª) Parauapebas; Nordeste: ( 2ª)Fortaleza, (3ª) Recife, (4ª) Aracaju e (5ª) João Pessoa;

2ª)Fortaleza, (3ª) Recife, (4ª) Aracaju e (5ª) João Pessoa; Centro-Oeste: ( 2ª) Campo Grande, (3ª) Goiânia, (4ª) Cuiabá e (5ª) Três Lagoas;

2ª) Campo Grande, (3ª) Goiânia, (4ª) Cuiabá e (5ª) Três Lagoas; Sudeste: (2ª) Belo Horizonte, (3ª) Niterói, (4ª) Barueri e (5ª) Vitória;

(2ª) Belo Horizonte, (3ª) Niterói, (4ª) Barueri e (5ª) Vitória; Sul: (2ª) Curitiba, (3ª) Balneário Camboriú, (4ª) Jaraguá do Sul e (5ª) Londrina.

Classificação por eixo temático

Em relação às cidades premiadas nos 11 eixos temáticos abordados nesta edição do estudo, as vencedoras por segmento foram: São Paulo (SP) na categoria Mobilidade; Balneário Camboriú (SC) em Meio Ambiente; Vitória (ES) ficou na área da Saúde; Empreendedorismo: Fortaleza (CE); Economia: Barueri (SP); Urbanismo foi para Santos (SP); Tecnologia e Inovação: Rio de Janeiro (RJ); Educação: Jaguariúna (SP); Governança: Niterói (RJ) e Segurança foi liderada por Santana de Parnaíba (SP).

Confira as demais pontuações por eixo temático abaixo:

Mobilidade: (2ª) Florianópolis e (3ª) Santana de Parnaíba;

(2ª) Florianópolis e (3ª) Santana de Parnaíba; Meio Ambiente: (2ª) Jaraguá do Sul e (3ª) Pinhais;

(2ª) Jaraguá do Sul e (3ª) Pinhais; Saúde: (2ª) Florianópolis e (3ª) Belo Horizonte;

(2ª) Florianópolis e (3ª) Belo Horizonte; Empreendedorismo: (2ª) Rio de Janeiro e (3ª) Campinas;

(2ª) Rio de Janeiro e (3ª) Campinas; Economia: (2ª) Itajaí e (3ª) Indaiatuba;

(2ª) Itajaí e (3ª) Indaiatuba; Urbanismo: (2ª) Niterói e (3ª) Jaguariúna;

(2ª) Niterói e (3ª) Jaguariúna; Tecnologia e Inovação: (2ª) Curitiba e (3ª) Belo Horizonte;

(2ª) Curitiba e (3ª) Belo Horizonte; Educação: (2ª) São Caetano do Sul e (3ª) Viçosa;

(2ª) São Caetano do Sul e (3ª) Viçosa; Governança: (2ª) Balneário Camboriú e (3ª) Caraguatatuba;

(2ª) Balneário Camboriú e (3ª) Caraguatatuba; Segurança: (2ª) Ipojuca e (3ª) Florianópolis.

Como funciona o Ranking Connected Smart Cities

O Ranking Connected Smart Cities é um estudo elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta, e tem o objetivo de definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil. Na 9ª edição do levantamento, foram mapeados 656 municípios com mais de 50 mil habitantes. Também foram considerados 74 indicadores em 11 eixos temáticos, que atestam serviços inteligentes nas cidades, referentes aos segmentos de Mobilidade; Urbanismo; Meio ambiente; Tecnologia e Inovação; Economia; Educação; Saúde; Segurança; Empreendedorismo; Governança e Energia.

Os resultados da premiação foram divididos, de acordo com a posição geral, eixo temático, recorte regional e faixa populacional das cidades brasileiras.

Confira os resultados completos do Ranking CSC 2023 aqui.

CSCM 2023

Neste ano, a 9ª edição do evento nacional Connected Smart Cities e Mobility deve reunir cerca de 5 mil participantes, dentre autoridades representativas de mais de 100 cidades do Brasil, além de atores estratégicos que integram os ecossistemas de cidades inteligentes e mobilidade urbana do país.

O evento abrange uma programação com mais de 90 horas de conteúdo de alta qualidade, integrando a participação de mais de 300 convidados para colaboração nas discussões de palestras transversais, que envolveram os seguintes eixos temáticos: Cidades Participativas e Engajadas; Cidades Conectadas; Cidades Empreendedoras; Cidades Prósperas; Urbanismo Sustentável nas Cidades; Cidades Humanas, Resilientes e Inclusivas; Conectividade & Integração; Data Analytics; Tendências; Mobilidade Compartilhada; Mobilidade Ativa; Veículos Elétricos e Mobilidade Para as Pessoas.

O evento também promove espaços para a realização de networking de impacto, rodadas de negócios e arenas para demonstrações interativas e lançamento de produtos, serviços e soluções em inovação e tecnologia para smart cities, contando com a participação de mais de 50 marcas expositoras, dentre patrocinadores e apoiadores do CSCM 2023.

No segundo dia do evento, será realizada a apresentação dos premiados no Selo de Boas Práticas para o Desenvolvimento de Cidades Inteligentes e Prêmio CSC, que reconhece e premia negócios inovadores que colaboram para que as cidades possam ser ainda mais inteligentes, com transmissão online simultânea.