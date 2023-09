Americanenses disputam Final Estadual dos Jomi

Americana estará representada na Final Estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI)

que acontece esta semana em São José do Rio Preto. Atletas e comissão técnica viajaram para a competição na manhã desta segunda-feira (4).

A delegação americanense é composta por quatro atletas em três modalidades: Marlene da Silvia Oliveira (damas feminino), Maria Aparecida Henriques e Maria Aparecida Ribeiro de Barros (dominó feminino) e Athayde Meneghel (natação masculina – 25 metros livre e 25 metros costas). Fazem parte da equipe também a chefe de delegação Andrea Piscitelli e a monitora Cleodenice Valereto Calente.

Promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, o JOMI é a principal competição esportiva voltada para a terceira idade. A fase final estadual contará com a participação de 183 cidades e 2,6 mil pessoas, entre atletas e comissões técnicas.

“É uma honra para toda a equipe estar representando a nossa cidade na final estadual do JOMI. Estamos muito animados e preparados para as disputas e esperamos conquistar bons resultados por aqui. É uma competição já bastante tradicional no estado e a expectativa é grande”, afirmou Andrea.

“Temos muito orgulho dos nossos atletas da melhor idade e de toda a comissão técnica. Tenho certeza que não medirão esforços para nos representar de forma brilhante na fase final dos jogos da melhor idade. Boa sorte e estamos na torcida”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A cerimônia de abertura do evento será nesta terça-feira (5), e os atletas americanenses iniciam as disputas na quarta (6).

