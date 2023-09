Filmes e séries mais vistos no Brasil em agosto. 

A Diamond Films traz UMA FAMÍLIA EXTRAORDINÁRIA (Wildflower) para os cinemas brasileiros. O filme é estrelado por Kiernan Shipka (“Mad Men” e “O Mundo Sombrio de Sabrina”) em uma trama sobre amadurecimento leve e envolvente. UMA FAMÍLIA EXTRAORDINÁRIA é o primeiro longa do diretor Matt Smukler e estreia em 5 de outubro . Inspirado em uma história real, UMA FAMÍLIA EXTRAORDINÁRIA acompanha a jornada de Bea enquanto ela tenta encontrar um equilíbrio entre os conflitos da adolescência e as situações atípicas que enfrenta com dois pais com deficiência intelectual. A Diamond Films acabou de liberar o trailer do filme, confira aqui. Leia + sobre Famosos, artes e música UMA FAMÍLIA EXTRAORDINÁRIA teve sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto 2022 e foi inspirado na história da família do diretor, que chegou às telas pela primeira vez como o longa-metragem documental “Wildflower” em 2020. PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP