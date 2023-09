Grupo Ressurreição lançou no sábado (02) a Cyfher 7 Vozes APC: 21, unindo 7 rappers

da região resgatando artistas que estavam parados e trazendo na proposta ao mesmo tempo comemoração aos 50 anos do HipHop.

E no próximo dia 07/09 estará fazendo lançamento da música Transformação.

O produtor do vídeo clipe Rodrigo ART da TMJ ORIGINAL PRODUTORA comenta um pouco sobre este trabalho:

( O Vídeo Clipe do Ressureição Transformação produzido pela Produtora TMJ Original foi produzido com cenas Graficas do Inferno de Dante Alighieri. Dante Alighieri foi um escritor, poeta e político florentino, nascido na atual Itália. É considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana, definido como il sommo poeta (“o sumo poeta”).



Baseado nos 9 Círculos do Inferno. Dante Alighieri oi o Homem que conheceu o Inferno. Essa idéia do produtor Rodrigo Art em por imagens de Dantes Alighieri apareceu nas etapas finais da gravação do Vídeo Clipe.

Atráves de uma pesquisa a onde o Produtor pensou em deixar o Clipe mas impactante para chamar atenção dos jovens sobre os poderes sobrenaturais e a força do inferno. Para que os jovens entregasse sua vida a Deus. OU pelomenos pensasse mais em Deus. E deixase o mundo do pecado dos crime e das drogas. Juntando assim com a Ideia que o Grupo Ressurreição de Rap gospel fala com a sua Letra trazendo a junção perfeito para o audio visual. Impactando os jovens ao ver o clipe.

São imagens forte das 9 camadas do inferno de Dante Alighieri juntando com as palavras profeticas do Grupo Ressurreição. Trazendo ao publico um Vídeo Clipe diferenciado de todos já visto.)

