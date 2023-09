Santa Bárbara d’Oeste gera 2.250 empregos entre janeiro e julho

O Município de Santa Bárbara d’Oeste teve a geração de 2.250 empregos com carteira assinada entre janeiro e julho de 2023. Os dados são oficiais e constam no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal.

Na analise mensal, Santa Bárbara d’Oeste teve a geração de 262 empregos formais em julho, enquanto que nos últimos 12 meses (agosto de 2022 a julho de 2023) o saldo é de 1.654 empregos gerados no Município.

A Rede de Supermercados Pague Menos realiza, em parceria com a Prefeitura, a ação “Oportunidade de Empregos” nesta terça-feira (5), das 9 às 15 horas. Interessados devem comparecer ao Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, localizado à Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera. É necessário levar Currículo atualizado, Carteira de Trabalho, RG, CPF, Comprovante de Escolaridade e laudo, caso seja PCD.

São diversas oportunidades como padeiro, açougueiro, balconista e fiscal de caixa para a nova loja da Rede, que está programada para abrir suas portas até o final deste ano, localizada na rua Treze de Maio, 1145, na Vila Aparecida. Esta será a quarta unidade do Supermercados Pague Menos no Município.

