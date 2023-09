Formandos da EMEF Paulo Freire realizam Trote Cultural e Solidário

Alunos do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, em Americana, entregam, nesta terça-feira (5), produtos de higiene pessoal e limpeza ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, arrecadados durante o Trote Cultural e Solidário promovido na unidade. A iniciativa integra o projeto “Um ritual de passagem: a perspectiva do trote dos Formandos 2023 – O lúdico e o solidário no trote” desenvolvido pela equipe pedagógica da escola.

A arrecadação das doações foi iniciada em julho e envolve os alunos do 1º ao 9º ano e a comunidade escolar. A escola foi decorada com cartazes alusivos ao trote solidário. “O evento é intitulado de cultural pois o trote tem uma simbologia de um ritual de passagem, de despedida, de separação, ao qual os estudantes se submetem, e que acaba por significar um momento de conquista com a finalização do ciclo de estudo no Ensino Fundamental”, explicou a diretora da escola, Edemárcia Freitas

O projeto prevê a arrecadação de brinquedos nos meses de outubro e novembro, com entrega em dezembro. De acordo com a direção da escola, a prática de trotes culturais é habitual no Paulo Freire, com a novidade de abarcar o aspecto social em 2023. A proposta engloba um conjunto de competências socioemocionais, como empatia, comunicação, resiliência e responsabilidade, e está em consonância com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC).

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, falou com satisfação do projeto. “É gratificante ver nossos alunos engajados em ações pedagógicas com aspecto cultural e social, como esta, que vai beneficiar entidades de Americana. O projeto leva os estudantes a desenvolver habilidades essenciais para a vida em sociedade. Novas formas de agir e pensar a partir da relação e compreensão do outro, construção de trabalhos colaborativos respeitando o grupo e as diferenças, antecipação de obstáculos utilizando estratégias construtivas para a concretização de um objetivo e demonstrações de firmeza, organização e clareza na realização da proposta estão entre elas”, enumerou.

