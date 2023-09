Emoção, prefeito Luiz Dalben entrega 98 títulos de regularização fundiária

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, entregou no sábado (02/09) 98 títulos

de regularização fundiária para famílias do Jardim das Orquídeas, em evento marcado pela emoção. A regularização é uma luta antiga dos moradores do bairro, a qual começou ainda na década de 1990.

“Esse é um dia muito especial para todos os moradores do Jardim das Orquídeas. Tenho que agradecer ao deputado Dirceu Dalben que, quando foi prefeito de Sumaré, teve a coragem de trazer as famílias para essa região quando elas sofriam com as enchentes às margens do Ribeirão Quilombo. Parabéns deputado, parabéns população”, afirmou.

Já o deputado estadual Dirceu Dalben ressaltou a importância da regularização. “Agora vocês podem ficar tranquilos que as casas são suas. Podem vender, comprar outra. Muitos não acreditavam, mas conseguimos. O prefeito priorizou a acelerou o processo. Parabéns a todos”, disse o deputado.

Sumaré trabalha para promover a regularização fundiária de diversas áreas. Para fortalecer o trabalho, a cidade firmou com o Governo Estadual o convênio Cidade Legal, que tem o objetivo principal de desburocratizar e agilizar os processos de regulamentação, sem custo aos municípios e aos moradores. As prefeituras recebem apoio técnico para a regularização de parcelamento do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana.

