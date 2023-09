Revitalização do Setor 192 é entregue por Chico e Padilha

O prefeito Chico Sardelli entregou neste sábado (2) as obras de revitalização da sede do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar – Setor 192, da Secretaria de Saúde, localizado na Rua Almeida Pioli (travessa com Rua Cuiabá), no Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

O Serviço de atendimento pré-hospitalar municipal é gratuito e funciona 24h por dia, com orientações aos solicitantes e com o envio de ambulâncias, acessadas pelo número 192 e acionadas por uma central de urgência, para atender pacientes em casos de urgências e emergências.

As obras contemplaram a construção de um muro circundando o prédio; revisão do telhado e da rede elétrica; substituição do piso e dos revestimentos; substituição das portas, tomadas e luminárias; instalação de aparelhos de ar-condicionado; nova pintura (interna e externa); construção de uma área para lavagem e higienização das ambulâncias; melhorias no piso externo e uma nova identificação visual (interna e externa). Além disso, o prédio recebeu novos mobiliários e um aparelho de PABX.

O serviço foi orçado em R$ 640.642,80 e foi custeado com verbas de emendas parlamentares disponibilizadas pelo então deputado Alexandre Padilha, que somam o valor de R$ 249.077,00. O município contribuiu com a contrapartida no valor de R$ 391.565,80. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios, comandada pelo secretário Vinícius Zerbetto.

O prefeito Chico Sardelli agradeceu a presença do ministro e enalteceu o trabalho desempenhado pelos profissionais que atuam na unidade 192. “É uma honra, ministro Padilha, recebê-lo em nossa cidade. Quero agradecê-lo pelo apoio que tivemos para essa obra e aproveitar para parabenizar os profissionais do Serviço 192. Vocês são todos heróis, verdadeiros baluartes desse trabalho. Nós estamos conduzindo a saúde da melhor forma possível, resguardando sempre os que mais precisam”, disse Chico.

O ministro Alexandre Padilha comentou sobre a estruturação do Serviço de atendimento de urgência e emergência, contrapondo o modelo antigo com o atual sistema. “Teve muito tempo em nosso país onde o que era feito era entregar ambulância e a distribuição de ambulância, lógico que salvava vidas, ajudava a cuidar das pessoas, mas às vezes desorganizava a rede de saúde e o sistema. Porque, às vezes, o município usava a ambulância para ‘jogar o problema’ para outro município ou estado”, explicou.

“Quando foi criado o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e essa central 192 é uma decorrência do SAMU, a gente começou outra lógica, um serviço que começa com a ligação telefônica, atendida por um profissional de saúde que irá decidir qual o tipo de ambulância será deslocada, para qual pronto-socorro será encaminhado o paciente, se haverá necessidade de levar a outro município… porque o tempo na saúde, sobretudo na urgência e emergência é decisivo”.

Ele completou sua fala ressaltando a importância da entrega das obras de revitalização da sede do Serviço de Americana. “Então, por isso a importância dessa reforma, de dar condição e estrutura para os profissionais, porque o que nós estamos fazendo aqui não é entregar ambulância, é melhorar o trabalho de um serviço de saúde que começa com a ligação telefônica e, se Deus quiser, sempre termina com a cura e a reabilitação no momento correto, pelos profissionais de saúde”, comentou Padilha.

O vice-prefeito, Odir Demarchi, falou sobre a precariedade do ambiente em que os profissionais atuavam, de quando foi anunciada a verba para a revitalização e as visitas que ele fez no local.

“Eu me lembro, quando o Chico anunciou a verba do ministro Padilha, de quando vim aqui acompanhar o processo e me dei conta da situação delicada que se encontrava esse local. As dificuldades que vocês enfrentaram ao longo do tempo não foram poucas, mas graças a Deus hoje a gente está agora com um local maravilhoso e compatível com o trabalho que vocês exercem”, afirmou Odir.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, também lembrou sobre as condições do prédio antes da revitalização e aproveitou o momento para anunciar a intenção de reivindicar junto ao Ministério da Saúde um SAMU para atender os municípios de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Danilo disse que a conversa entre os municípios está bem avançada e que, em breve, será enviado ao Governo Federal um plano contemplando os três municípios.

“Muito mais do que atender a necessidade da população é também atender as necessidades dos nossos profissionais e dizer que eu me recordo demais da minha primeira visita aqui. Havia condições insalubres, vocês trabalhavam num ambiente com muitas dificuldades e isso me preocupou muito. Mas com o esforço do nosso prefeito Chico Sardelli e do ministro Padilha nós transformamos esta unidade. E hoje é uma data muito importante, porque este serviço não está ainda habilitado, ou seja, nós ainda não somos SAMU. Só que hoje, em nome das colegas secretárias de Saúde de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, nós estamos lançando o projeto de regionalização do SAMU, porque não faz sentido três cidades-irmãs não terem um SAMU. Nós, enquanto gestores municipais, com o apoio dos nossos prefeitos, nós iremos fazer a nossa parte e em breve iremos encaminhar ao Ministério da Saúde um estudo completo pedindo essa regionalização”, declarou Danilo.

A coordenadora do Serviço, enfermeira Adriana Pacheco disse que as obras de revitalização foram cuidadosamente pensadas para atender às necessidades dos profissionais que atuam no local. “A reforma da nossa base, ela foi muito pensada principalmente na ambiência para os profissionais, que atendem inúmeras situações, onde nós somos a primeira palavra amiga, a primeira palavra acolhedora, o primeiro atendimento. Então, tudo foi pensado para que eles estejam bem, para atender bem a nossa população”, disse Adriana.

Dados do Serviço 192 – Americana

O Serviço possui uma viatura de suporte básico de vida, tripulada por dois técnicos de enfermagem e um condutor; e uma viatura de suporte intermediário, tripulada por um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um condutor.

A equipe do Serviço é constituída por 10 enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem, 6 condutores e um servente hospitalar.

Em 2022 foram realizados 7.525 atendimentos, com média mensal de 627 ocorrências e tempo aproximado de 20 minutos de resposta para cada um.

Em 2023 (até o mês de junho) foram 4.560 atendimentos realizados, com média de 775 a cada mês e tempo de resposta estimado em 22 minutos.

O objetivo do serviço é chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte.

Os tipos mais comuns de atendimento são de natureza clínica (acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, convulsão, precordialgia, emergência hipertensiva), traumática (acidente de automóvel e/ou motocicleta, atropelamento, queda de nível, acidente com múltiplas vítimas, amputações), obstétrica (trabalho de parto, parto, aborto, pré-eclampsia e/ou eclampsia), psiquiátrica (surto, ideação suicida, entre outras), adulto ou pediátrico.

