Jardim da Paz recebe parque inflável e cinema ao ar livre neste domingo

O Instituto Jr Dias realizará neste domingo, 03 de setembro, mais uma edição do “Parque Inflável”, evento que foi sucesso da entidade no mês junho no bairro Zanaga.

Desta vez, os brinquedos estarão disponíveis gratuitamente no bairro Jardim da Paz. O evento contará, além dos brinquedos gigantes, com uma sessão do cinema ao ar livre, agregando mais diversão para as crianças e famílias da região.

O evento será realizado na Praça da Fraternidade e a entrada é gratuita. As atrações serão divididas em dois horários: das 14h às 18h será realizado o Parque Inflável e a partir das 19h iniciará a sessão do cinema, com o filme Moana.

“Prometemos buscar meios de levar esse evento para os cantos da cidade e, graças a apoiadores, estamos conseguindo. Espero que o evento seja um sucesso, assim como foi no Zanaga, havendo participação da população em um momento tão especial e gratuito”, disse o vereador Juninho Dias, representando a presidente da instituição, Izabel Dias.

